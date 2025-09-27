НА ЖИВО
          Кирил Петков: Вярвам на Асен Василев безгранично

          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          София стартира двудневното Общо събрание на „Продължаваме промяната“ (ПП), което трябва да избере нови ръководни органи и да определи бъдещата посока на партията. Делегатите ще гласуват председател/съпредседатели, изпълнителен, национален, контролен и етичен съвет, както и промени в устава и нова политическа платформа.

          Форумът идва след оставката на съпредседателя Кирил Петков, който напусна поста заради напрежение в партията и обвинения в зависимости от страна на кметове и общински съветници, напуснали формацията. До събранието начело на ПП остана Асен Василев, единственият кандидат за председател.

          Заседанието бе открито от евродепутата Никола Минчев, който подчерта, че това е първото Общо събрание на ПП в ролята ѝ на опозиция.

          „Качествените решения могат да бъдат предложени и изпълнени само от едно истински реформаторско правителство, каквото само ПП–ДБ може да предложи“, заяви той. Минчев бе категоричен, че коалицията с „Демократична България“ е „без алтернатива“.

          В своето приветствие Кирил Петков благодари на делегатите и акцентира върху антикорупционния фокус на партията:

          • „Никой не е по-голям от каузата България.“
          • „Дори малката корупция води до малки тайни, а малките тайни правят хората да не са свободни.“

          Петков номинира за Изпълнителния съвет кмета на Варна Благомир Коцев, „защото не се снима под герба“. Той подчерта нуждата от дългосрочна визия:

          „Врагът има едно превъзходство – бил е на терена 25 години. Ние също трябва да градим поколения, които след време ще поведат държавата напред.“

          Бившият съпредседател призова за „отворени канали към всички граждани“ – включително симпатизанти на „Възраждане“, ГЕРБ и ДПС. Той бе категоричен: „България в сърцето на Европа – няма алтернатива, няма Изток.“

          Петков напомни за енергийната зависимост на страната през последното десетилетие, посочвайки примери като „Турски поток“ и „Лукойл“, както и влиянието на Русия чрез фигури като Делян Пеевски.

          „Вярвам на Асен Василев безгранично, че ще води партията в правилната посока“, заяви Петков, подчертавайки, че ролята на Националния и Изпълнителния съвет е да бъдат „коректив, а не гумени печати“.

