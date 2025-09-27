Кирил Петков: Вярвам на Асен Василев безгранично

София стартира двудневното Общо събрание на „Продължаваме промяната“ (ПП), което трябва да избере нови ръководни органи и да определи бъдещата посока на партията. Делегатите ще гласуват председател/съпредседатели, изпълнителен, национален, контролен и етичен съвет, както и промени в устава и нова политическа платформа.

- Реклама -

Форумът идва след оставката на съпредседателя Кирил Петков, който напусна поста заради напрежение в партията и обвинения в зависимости от страна на кметове и общински съветници, напуснали формацията. До събранието начело на ПП остана Асен Василев, единственият кандидат за председател.

Заседанието бе открито от евродепутата Никола Минчев, който подчерта, че това е първото Общо събрание на ПП в ролята ѝ на опозиция.

„Качествените решения могат да бъдат предложени и изпълнени само от едно истински реформаторско правителство, каквото само ПП–ДБ може да предложи“, заяви той. Минчев бе категоричен, че коалицията с „Демократична България“ е „без алтернатива“.

В своето приветствие Кирил Петков благодари на делегатите и акцентира върху антикорупционния фокус на партията:

„Никой не е по-голям от каузата България.“

„Дори малката корупция води до малки тайни, а малките тайни правят хората да не са свободни.“

Петков номинира за Изпълнителния съвет кмета на Варна Благомир Коцев, „защото не се снима под герба“. Той подчерта нуждата от дългосрочна визия:

„Врагът има едно превъзходство – бил е на терена 25 години. Ние също трябва да градим поколения, които след време ще поведат държавата напред.“

Бившият съпредседател призова за „отворени канали към всички граждани“ – включително симпатизанти на „Възраждане“, ГЕРБ и ДПС. Той бе категоричен: „България в сърцето на Европа – няма алтернатива, няма Изток.“

Петков напомни за енергийната зависимост на страната през последното десетилетие, посочвайки примери като „Турски поток“ и „Лукойл“, както и влиянието на Русия чрез фигури като Делян Пеевски.