Кристъл Палас шокира Ливърпул с късен гол и първа загуба за сезона

Кристъл Палас нанесе първа загуба на Ливърпул от началото на сезона във Висшата лига, печелейки с 2:1 след драматичен обрат и късен гол на резервата Еди Нкетия.

Началото беше за „орлите“, които поведоха чрез Исмаила Сар още в 9-ата минута. Сенегалецът се възползва от грешка на Райън Гравенберх, за да даде аванс на своите. Останаха съмнения дали преди това е имало аут, а не корнер, от който дойде попадението. В следващите минути домакините бяха по-активни, като само добрите намеси на вратаря на „червените“ Алисон запазиха резултата. Играчите на Арне Слот също имаха своите шансове, но без резултат.

След почивката Ливърпул увеличи натиска. Флориан Вирц пропусна отлична възможност, а малко по-късно и Александър Исак се размина с гола. Усилията на мърсисайдци дадоха резултат в 87-ата минута, когато Федерико Киеза, влязъл от пейката, изравни за 1:1.

Изглеждаше, че Ливърпул ще запази непобедената си серия, но в добавеното време Еди Нкетия донесе победата на Палас с чудесен удар след нова грешка в защитата на гостите.

Тимът на Арне Слот остава лидер с 15 точки, докато Палас също е непобеден и изостава с три пункта.

Следващи мачове

Кристъл Палас: гостуване на Динамо Киев (Лига на конференциите), след това визита на Евертън (Висша лига).

Ливърпул: гостуване на Галатасарай (Шампионска лига), след това визита на Челси (Премиършип).

