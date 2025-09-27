Лъчът светлина за Аморим и Манчестър Юнайтед изчезна след загуба от Брентфорд

Брентфорд върна бързо-бързо Манчестър Юнайтед обратно в реалността, след като надви „червените дяволи“ с 3:1 у дома на старта на шестия кръг в английската Висша лига. След като воденият от Рубен Аморим тим победи Челси с 2:1 на „Олд Трафорд“ в предишния кръг, днес манчестърци отново претърпяха разочарование.

Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго даде тон за успеха с две попадения до 20-та минута, като Юнайтед просто не успя да се справи достатъчно добре в защита и при двата гола на офанзивния футболист на „пчеличките“. Гостите се върнаха в двубоя малко неочаквано след грешка на вратаря Куивин Келъхър. Дебютен гол за Юнайтед реализира новото попълнение Бенямин Шешко.

След паузата гостуващият състав получи страхотна възможност да изравни в 76-та минута. Бившият играч на домакините Брайън Мбемо бе дръпнат за фланелката в наказателното поле от Нейтън Колинс и главният съдия Крейг Поусън посочи бялата точка. Колинс извади късмет, че остана на терена, тъй като предотврати чисто положение за гостите, но от ВАР прецениха, че защитникът не е за червен картон – Мбемо не е контролирал топката при подаването към него. Зад топката застана капитанът на Юнайтед Бруно Фернандеш, който подобно на мача с Фулъм по-рано през кампанията, се провали от 11-те метра. В добавеното време Аморим и компания бяха наказани за трети път след хубав премерен шут на влезлия от пейката Матиас Йенсен.

Така Аморим продължава да няма две поредни победи във Висшата лига от идването си на „Олд Трафорд“. Португалецът пристигна в тима миналия ноември. Юнайтед е 13-и в класирането със седем точки след третата си загуба. Брентфорд е със същите показатели, но на 11-о място.

В следващия кръг „пчеличките“ са домакини на Манчестър Сити, докато Юнайтед посрещат новака Съндърланд.