      събота, 27.09.25
          Лавров атакува германския канцлер Мерц: Германия се връща към нацисткото си минало

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Руският външен министър Сергей Лавров отправи остра критика към германския канцлер Фридрих Мерц, обвинявайки го, че връща страната към нейното нацистко минало чрез засилване на военните разходи, съобщи АФП.

          По време на пресконференция в ООН Лавров осъди „милитаристичната реторика“ на германския лидер:

          „Канцлерът с гордост заяви, че неговата цел е отново да превърне Германия в основната военна сила на Европа. Когато човек от страна, извършила престъпленията на нацизма, фашизма, Холокоста и геноцида, казва, че Германия трябва отново да стане велика военна сила, това показва атрофирала историческа памет – а това е изключително опасно.“

          Мерц многократно е изразявал съжаление за престъпленията на нацизма, но в същото време използва руската инвазия в Украйна като аргумент за по-големи инвестиции в отбрана.

          Промяна в германската политика

          Германия, която дълги години бе един от ключовите партньори на Русия в енергийния сектор, рязко смени курса след 2022 г. и се превърна в един от основните поддръжници на Киев.

          В последните седмици няколко съюзници от НАТО са засекли руски изтребители и дронове близо до германски военни и индустриални обекти, както и около летища в Дания и Норвегия.

          Европейска сигурност

          Канцлерът Мерц призова Европа да увеличи собствения си военен капацитет на фона на опасения, че Съединените щати под ръководството на президента Доналд Тръмп могат да се дистанцират от традиционните си ангажименти към НАТО.

