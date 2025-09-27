Лена Бориславова отсъства от конгреса на „Продължаваме промяната“

Едно от най-разпознаваемите лица на „Продължаваме промяната“ – Лена Бориславова – не се появи на конгреса на партията, който се провежда този уикенд в „Интер Експо Център“ в София.

Юристката не бе сред депутатите на първите редове, нито сред делегатите, които имаха над час за разговори след края на откритата част на общото събрание. Сред гостите присъстваха лидерите на коалиционния партньор ДБ – ген. Атанас Атанасов, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.

През последните месеци усилено се говори за напрежение между Асен Василев и Бориславова, след като Кирил Петков се оттегли и остави Василев едноличен лидер на партията. Дори се появиха информации, че Бориславова може да бъде изключена от редиците на ПП именно по време на конгреса, ако сама не подаде оставка.

Бориславова е сред знаковите лица на формацията още от създаването ѝ и дългогодишен доверен съветник на Петков.

Какво предстои

На конгреса този уикенд ще бъдат обсъдени промени в устава на партията и ще се избере нов състав на партийните органи – изпълнителен, контролен и национален съвет, както и нова етична комисия, наподобяваща по функции антикорупционната КПК.

Очаква се да бъде избран и нов лидер на ПП. По неофициална информация засега единствен кандидат е досегашният председател Асен Василев, който пое еднолично партията след оставката на Кирил Петков през юни, предизвикана от корупционния скандал около бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.

Слухове обаче сочат, че може да има и друг претендент за поста, но името ще стане ясно едва утре, когато делегатите гласуват за новия председател.