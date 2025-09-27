Любо Ганев преди полуфинала: Момчетата вярват, че могат да побеждават

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев коментира преди полуфинала на националния отбор срещу Чехия на Световното първенство във Филипините. Включвайки се на живо в ефира на „Събуди се“, той сподели, че вълнението е голямо, но съставът е изключително концентриран.

„Треньорът постоянно напомня на момчетата да мислят не за това, което вече е постигнато, а за всяка следваща топка“, каза Ганев. Той призна, че е говорил с играчите единствено след успеха над САЩ, за да не нарушава подготовката им. - Реклама -

По думите му младостта на отбора е предимство, а най-голямата сила на „лъвовете“ е колективът:

„10 от 14 състезатели играят за първи път на Световно, но вярват един в друг и знаят, че могат да побеждават“.

Ганев припомни, че голямата цел е Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г., а постигнатите резултати вече показват, че България е на прав път. Той подчерта значението на назначаването на треньора Джанлоренцо Бленджини, който работи целогодишно само с националния отбор, и на ограничаването на броя чужденци в първенството, за да се даде шанс на младите таланти.

„Само за пет години имаме девет медала при подрастващите от световни и европейски първенства. Това е доказателство, че правилният модел работи“, заяви президентът на федерацията.

В края на разговора той пожела на националите здраве, борбеност и пълна отдаденост: „Да се борят за всяка топка, да слушат треньора и щаба и да продължават напред, защото го заслужават“.