Любо Ганев преди полуфинала: Момчетата вярват, че могат да побеждават

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев коментира преди полуфинала на националния отбор срещу Чехия на Световното първенство във Филипините. Включвайки се на живо в ефира на „Събуди се“, той сподели, че вълнението е голямо, но съставът е изключително концентриран.
По думите му младостта на отбора е предимство, а най-голямата сила на „лъвовете“ е колективът:
Ганев припомни, че голямата цел е Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г., а постигнатите резултати вече показват, че България е на прав път. Той подчерта значението на назначаването на треньора Джанлоренцо Бленджини, който работи целогодишно само с националния отбор, и на ограничаването на броя чужденци в първенството, за да се даде шанс на младите таланти.
В края на разговора той пожела на националите здраве, борбеност и пълна отдаденост: „Да се борят за всяка топка, да слушат треньора и щаба и да продължават напред, защото го заслужават“.
