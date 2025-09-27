НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          Любо Ганев преди полуфинала: Момчетата вярват, че могат да побеждават

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев коментира преди полуфинала на националния отбор срещу Чехия на Световното първенство във Филипините. Включвайки се на живо в ефира на „Събуди се“, той сподели, че вълнението е голямо, но съставът е изключително концентриран.

          „Треньорът постоянно напомня на момчетата да мислят не за това, което вече е постигнато, а за всяка следваща топка“, каза Ганев. Той призна, че е говорил с играчите единствено след успеха над САЩ, за да не нарушава подготовката им.

          - Реклама -

          По думите му младостта на отбора е предимство, а най-голямата сила на „лъвовете“ е колективът:

          „10 от 14 състезатели играят за първи път на Световно, но вярват един в друг и знаят, че могат да побеждават“.

          България излиза срещу Чехия на 1/2 -финала на Световното по волейбол България излиза срещу Чехия на 1/2 -финала на Световното по волейбол

          Ганев припомни, че голямата цел е Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г., а постигнатите резултати вече показват, че България е на прав път. Той подчерта значението на назначаването на треньора Джанлоренцо Бленджини, който работи целогодишно само с националния отбор, и на ограничаването на броя чужденци в първенството, за да се даде шанс на младите таланти.

          „Само за пет години имаме девет медала при подрастващите от световни и европейски първенства. Това е доказателство, че правилният модел работи“, заяви президентът на федерацията.

          В края на разговора той пожела на националите здраве, борбеност и пълна отдаденост: „Да се борят за всяка топка, да слушат треньора и щаба и да продължават напред, защото го заслужават“.

          Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев коментира преди полуфинала на националния отбор срещу Чехия на Световното първенство във Филипините. Включвайки се на живо в ефира на „Събуди се“, той сподели, че вълнението е голямо, но съставът е изключително концентриран.

          „Треньорът постоянно напомня на момчетата да мислят не за това, което вече е постигнато, а за всяка следваща топка“, каза Ганев. Той призна, че е говорил с играчите единствено след успеха над САЩ, за да не нарушава подготовката им.

          - Реклама -

          По думите му младостта на отбора е предимство, а най-голямата сила на „лъвовете“ е колективът:

          „10 от 14 състезатели играят за първи път на Световно, но вярват един в друг и знаят, че могат да побеждават“.

          България излиза срещу Чехия на 1/2 -финала на Световното по волейбол България излиза срещу Чехия на 1/2 -финала на Световното по волейбол

          Ганев припомни, че голямата цел е Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г., а постигнатите резултати вече показват, че България е на прав път. Той подчерта значението на назначаването на треньора Джанлоренцо Бленджини, който работи целогодишно само с националния отбор, и на ограничаването на броя чужденци в първенството, за да се даде шанс на младите таланти.

          „Само за пет години имаме девет медала при подрастващите от световни и европейски първенства. Това е доказателство, че правилният модел работи“, заяви президентът на федерацията.

          В края на разговора той пожела на националите здраве, борбеност и пълна отдаденост: „Да се борят за всяка топка, да слушат треньора и щаба и да продължават напред, защото го заслужават“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          България излиза срещу Чехия на 1/2 -финала на Световното по волейбол

          Антония Лазарова -
          Националите ни постигнаха исторически успех, стигайки до топ 4 на планетата за пръв път от 19 години, когато спечелиха бронз в Япония. Във витрината на „лъвовете“
          Спорт

          Седмицата на Марсилия – понеделник победа, петък победа

          Станимир Бакалов -
          Олимпик Марсилия спечели 6 точки в рамките на няколко дни. След като в понеделник марсилци победиха в отложеното дерби срещу ПСЖ с 1:0, в...
          Спорт

          Байерн разгроми Вердер, Хари Кейн влезе в „Клуб 100“

          Станимир Бакалов -
          Байерн Мюнхен продължава с перфектното си представяне в Бундеслигата от началото на сезона. Баварците разгромиха с 4:0 Вердер Бремен в двубой от петия кръг...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions