Министър Тахов: Законът за виното и ракията ще бъде преработен

Министърът на земеделието Георги Тахов заяви, че законопроектът за виното и спиртните напитки, който предизвика вълна от обществено недоволство, ще бъде преработен и внесен в нов вариант след нови консултации с бранша.

„Проектът беше изцяло съобразен с европейското законодателство и включваше предложения на самия сектор. Въпреки това, след разговор с премиера Росен Желязков и напрежението в обществото, решихме да го свалим от обсъждане. Сега продължаваме работа с поредица от срещи с браншовите организации. Ще надградим законопроекта и, когато сме готови, отново ще го предложим за консултации", обясни Тахов.

Една от най-спорните точки предвиждаше ограничение за домашното производство – до 30 литра ракия и до 500 литра вино годишно, и то само от собствени плодове. Именно тази мярка предизвика масово недоволство сред гражданите и производителите, след което премиерът Желязков разпореди оттеглянето на законопроекта.