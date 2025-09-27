Министър Тахов: Законът за виното и ракията ще бъде преработен

Министърът на земеделието Георги Тахов заяви, че законопроектът за виното и спиртните напитки, който предизвика вълна от обществено недоволство, ще бъде преработен и внесен в нов вариант след нови консултации с бранша.
Една от най-спорните точки предвиждаше ограничение за домашното производство – до 30 литра ракия и до 500 литра вино годишно, и то само от собствени плодове. Именно тази мярка предизвика масово недоволство сред гражданите и производителите, след което премиерът Желязков разпореди оттеглянето на законопроекта.
