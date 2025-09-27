Молдова пред съдбовни избори: ЕС или Русия

Гражданите на Молдова ще гласуват в неделя, 28 септември, на парламентарни избори, които президентът на страната определя като най-важните в историята. Вотът ще покаже дали бившата съветска република, независима от 1991 г., ще продължи пътя си към Европейския съюз или ще се върне в орбитата на Русия.

Защо това има значение

Бъдещето на Молдова, с население от 2,4 милиона души и стратегическо положение между Украйна и Румъния, се следи внимателно в цяла Европа. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви тази седмица, че страната се нуждае от подкрепа, за да избегне съдбата на Грузия и Беларус.

„Европа не може да си позволи да загуби и Молдова“, каза Зеленски пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Молдова е ключов фактор в регионалната дипломация – едновременно заради близостта си до Украйна и НАТО и заради политическия си избор. През 2021 г. страната избра с убедително мнозинство проевропейската партия на президента Мая Санду – Партията на действието и солидарността (ПАС). След нахлуването на Русия в Украйна, Молдова подаде кандидатура за ЕС и се надява да се присъедини до 2030 г.

Санду бе преизбрана миналата година, но референдумът за членство в ЕС бе спечелен с минимална разлика, което показа дълбоката поляризация. И двата вота бяха белязани от обвинения в руско вмешателство, включително схема за подкуп на около 130 000 избиратели на стойност 15 млн. долара.

Ключови играчи

Мая Санду и ПАС – центристко-дясна, реформаторска партия, основна проевропейска сила.

– центристко-дясна, реформаторска партия, основна проевропейска сила. Патриотичният блок – съюз на леви, проруски партии, воден от бившия президент Игор Додон. Твърди, че ЕС интеграцията застрашава независимостта на Молдова.

– съюз на леви, проруски партии, воден от бившия президент Игор Додон. Твърди, че ЕС интеграцията застрашава независимостта на Молдова. Блок „Алтернатива“ – ръководен от кмета на Кишинев Йон Чебан и Александру Стояного. Номинално проевропейски, но силно критичен към правителството. Анализатори го подозират в ролята на „разпиляване“ на гласове в полза на Русия.

– ръководен от кмета на Кишинев Йон Чебан и Александру Стояного. Номинално проевропейски, но силно критичен към правителството. Анализатори го подозират в ролята на „разпиляване“ на гласове в полза на Русия. „Нашата партия“ на Ренато Усатий – популистка и националистическа формация.

– популистка и националистическа формация. Изключени кандидати на олигарха Илан Шор, осъден за мащабна банкова измама и свързан с миналогодишни подкупи на избиратели.

Как работи системата

В неделя ще бъдат избрани 101 депутати по пропорционална система. Около 1 милион молдовци живеят в чужбина, а техният вот често е решаващ за проевропейските сили. В същото време в отцепническия регион Приднестровие са регистрирани 277 000 избиратели, където Русия засилва дезинформацията.

Вероятни сценарии

Победа на ПАС и продължаване на реформите за ЕС.

Победа на ПАС, но без мнозинство → трудни преговори за коалиция.

Победа на проруски блок с помощта на центристки партии → риск за евроинтеграцията.

Опасенията от вмешателство остават сериозни. Миналата седмица властите арестуваха 74 души при 250 обиска по подозрение за руска схема за организиране на безредици.

Премиерът Дорин Речан обвини Москва, че харчи „стотици милиони евро“ за дестабилизация. Кремъл отрича обвиненията.

Според анализ на Digital Forensic Research Lab, Молдова е подложена на „постоянни руски хибридни заплахи: информационна война, незаконно финансиране, кибератаки и прокси мобилизация“, които целят да подкопаят про-ЕС курса на страната.

Анализ на в. „Гардиън“.