НА ЖИВО: Протест на „Възраждане“ в центъра на София

Антиправителственият протест на „Възраждане“ вече започна в центъра на София. Недоволните граждани се събраха пред Народното събрание, откъдето тръгва митинг-шествие с искания за оставка на правителството, финансова независимост и защита на българския лев.

„Възраждане се бори срещу беззаконието – не само в България, но и в Европа", обявиха от формацията в социалните мрежи преди началото на демонстрацията.

Протестът стартира в 12:00 часа, като паралелна демонстрация се провежда и във Варна.

