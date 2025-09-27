НА ЖИВО
          НА ЖИВО: Протест на „Възраждане" в центъра на София

          Снимка: БГНЕС АРХИВ
          Антиправителственият протест на „Възраждане“ вече започна в центъра на София. Недоволните граждани се събраха пред Народното събрание, откъдето тръгва митинг-шествие с искания за оставка на правителството, финансова независимост и защита на българския лев.

          „Възраждане се бори срещу беззаконието – не само в България, но и в Европа“, обявиха от формацията в социалните мрежи преди началото на демонстрацията.

          Протестът стартира в 12:00 часа, като паралелна демонстрация се провежда и във Варна.

          Очаквайте подробности!

          - Реклама -

