Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини президента Румен Радев, че се е превърнал в партиен лидер. Това той заяви по време на форум на младежката структура на партията в Панагюрище.
Повод за коментара бяха критиките на държавния глава, че Борисов не позволявал на министрите да присъстват на събития с негово участие.
Борисов упрекна Радев, че използва държавния апарат и медиите за свои лични атаки, но отказва да отговаря на журналистически въпроси.
В изказването си Борисов отново повдигна въпроса за договора с турската компания „Боташ“, подписан от служебното правителство, назначено от Радев. По думите му България плаща по 1,05 млн. лв. неустойки дневно, които вече надхвърлят половин милиард лева.
„Мили хора“, има много приказки и малко реална организирана съпротива срещу престъпната клика в България. Само слюнки и семки под седалките като на футболен купен мач! Театърът продължава да върви в парламента, в общинския съвет на гр.София и в цяла България! Не разбрахте ли, че почти всички управляващи установили се в гр.София са готови за „почивна станция“ на о.Белене !!!И не само те!Народен СЪД за всички престъпници!!!Без това нищо няма да се измени, а ще има още много смърти на невинни деца и млади хора във утрешните дни!!! Набутват ни директно и не прикрито във войната в Украйна! Плащаме в България с кръвта и бъдещето на децата и внуците си!Злото разбира само от яростна и очистваща сила водена от Патриарх и Президент Български! Ако последните ДВАМА не са разбрали това трябва първо ТЯХ ДА СМЕНИМ!!! Патриарх Даниил, днес ли разбра , че Бог ни е сътворил – създал по негов образ и подобие?!!И , че по Божите Православни закони трябва да живеем и умрем тук на Земята!Не Убивай! Не Кради!Не Пожелавай чуждото…и т,н.Но Изхвърли и Изпъди злото със силата на Правдата от Храма Господен- Небето и Земята Български! Така както Той Го Направи –Иисус Христос в Първия ден от Страдалната седмица в Ерусалим!! Злото трябва да бъде отстранено със СИЛАТА НА БОЖИИТЕ ЗАПОВЕДИ!!! ИИСУС ГО НАПРАВИ И ТОВА Е БОЖИЯ ПРИМЕР НА ДЕЛО!!!
