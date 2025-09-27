Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини президента Румен Радев, че се е превърнал в партиен лидер. Това той заяви по време на форум на младежката структура на партията в Панагюрище.

Повод за коментара бяха критиките на държавния глава, че Борисов не позволявал на министрите да присъстват на събития с негово участие.

„Истината е, че самите министри не желаят да ходят на мероприятия с президента, защото на всяко от тях той използва трибуната, за да напада политическите си опоненти – включително и мен, като обикновен депутат“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов упрекна Радев, че използва държавния апарат и медиите за свои лични атаки, но отказва да отговаря на журналистически въпроси.

„За разлика от него, аз всеки парламентарен ден отделям по над 10 минути да разговарям с медиите“, подчерта той.

В изказването си Борисов отново повдигна въпроса за договора с турската компания „Боташ“, подписан от служебното правителство, назначено от Радев. По думите му България плаща по 1,05 млн. лв. неустойки дневно, които вече надхвърлят половин милиард лева.