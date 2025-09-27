НАТО създава нова скандинавска ударна бригада в Лапландия

НАТО ще разположи ново военно подразделение от 4000–5000 войници във финландската провинция Лапландия, съобщи финландското издание Iltalehti, цитирано от украинската агенция УНИАН.

Ядрото на формацията ще бъде шведската механизирана бригада „Норботен“, специализирана в зимни бойни действия. Тя ще включва пет батальона и спомагателни части.

Бригадата ще бъде предимно скандинавска, с участие на войски от Швеция, Норвегия и Дания. Щабът ѝ ще се намира във финландските градове Рованиеми и Соданкюля.

Източници посочват, че в Лапландия вече са разположени оръжия за новата бригада, включително шведски самоходни гаубици Archer, което ще ускори достигането на бойна готовност.

При въоръжен конфликт подразделението ще получи въздушно прикритие от британски изтребители Eurofighter и F-35, както и от хеликоптери Apache.

Според източници оперативният план вече е одобрен от генерал Алексей Гринкевич, командващ европейските сили на НАТО. Планирано е скоро да започнат мащабни бригадни учения.