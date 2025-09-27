НА ЖИВО
          ОТНОВО: Дронове са засечени над военна база в Дания

          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Неразпознати дронове бяха засечени през нощта над най-голямата военна база в Дания – Каруп, съобщи полицията в събота. Това е пореден случай от серията инциденти, които датските власти определят като „хибридни атаки“.

          „Мога да потвърдя, че около 20:15 ч. в петък (18:15 GMT) започна инцидент, който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха наблюдавани извън и над авиобазата“, заяви дежурният офицер Симон Скелсяер пред АФП. По думите му не е ясно откъде са дошли дроновете и те не са били свалени. Полицията работи съвместно с военните по разследването.

          Каруп, която споделя пистите си с гражданското летище Мидтиланд, временно ограничи дейността си, но пътническите полети не бяха засегнати, тъй като в този часови диапазон не са били планирани редовни курсове.

          Случаят идва след като по-рано през седмицата няколко летища в страната също бяха временно затворени заради наблюдавани дронове. В четвъртък премиерът Мете Фредериксен подчерта, че „през последните дни Дания е била жертва на хибридни атаки“, визирайки неконвенционални методи за натиск и заплаха.

