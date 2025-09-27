Премиерът Росен Желязков: За мен националите вече са шампиони

Премиерът Росен Желязков изрази благодарността си към националния отбор по волейбол, след победата на България над Чехия с 3:1 в първия полуфинал на Световното първенство.

„За мен те вече са шампиони", заяви министър-председателят, поздравявайки селекцията на Джанлоренцо Бленджини.

Той благодари на волейболистите за радостта и емоциите, които даряват на българите.

„Една огромна благодарност към нашия национален отбор за това, че те заслужиха да са шампиони, защото за мен те вече са шампиони.“

Желязков подчерта професионализма, отборната игра и дръзновението на състава: