Премиерът Росен Желязков: За мен националите вече са шампиони

Премиерът Росен Желязков изрази благодарността си към националния отбор по волейбол, след победата на България над Чехия с 3:1 в първия полуфинал на Световното първенство.
Той благодари на волейболистите за радостта и емоциите, които даряват на българите.
Желязков подчерта професионализма, отборната игра и дръзновението на състава:
Премиерът Росен Желязков изрази благодарността си към националния отбор по волейбол, след победата на България над Чехия с 3:1 в първия полуфинал на Световното първенство.
Той благодари на волейболистите за радостта и емоциите, които даряват на българите.
Желязков подчерта професионализма, отборната игра и дръзновението на състава: