НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          Премиерът Росен Желязков: За мен националите вече са шампиони

          0
          16
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Премиерът Росен Желязков изрази благодарността си към националния отбор по волейбол, след победата на България над Чехия с 3:1 в първия полуфинал на Световното първенство.

          „За мен те вече са шампиони“, заяви министър-председателят, поздравявайки селекцията на Джанлоренцо Бленджини.

          - Реклама -

          Той благодари на волейболистите за радостта и емоциите, които даряват на българите.

          „Една огромна благодарност към нашия национален отбор за това, че те заслужиха да са шампиони, защото за мен те вече са шампиони.“

          Желязков подчерта професионализма, отборната игра и дръзновението на състава:

          „С такива млади хора България има бъдеще. От нас остава само да ги подкрепим и да им благодарим, че в този момент отново ни карат ние, българите, да сме заедно.“

          Премиерът Росен Желязков изрази благодарността си към националния отбор по волейбол, след победата на България над Чехия с 3:1 в първия полуфинал на Световното първенство.

          „За мен те вече са шампиони“, заяви министър-председателят, поздравявайки селекцията на Джанлоренцо Бленджини.

          - Реклама -

          Той благодари на волейболистите за радостта и емоциите, които даряват на българите.

          „Една огромна благодарност към нашия национален отбор за това, че те заслужиха да са шампиони, защото за мен те вече са шампиони.“

          Желязков подчерта професионализма, отборната игра и дръзновението на състава:

          „С такива млади хора България има бъдеще. От нас остава само да ги подкрепим и да им благодарим, че в този момент отново ни карат ние, българите, да сме заедно.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Атлетико разгроми Реал с 5:2 в мадридското дерби

          Красимир Попов -
          Атлетико Мадрид се разправи с градския си съперник Реал и спечели дербито от 7-ия кръг на Ла Лига с убедителното 5:2 на „Уанда Метрополитано“. Робин...
          Волейбол

          Финалът България – Италия ще се гледа на големи екрани в пет града

          Красимир Попов -
          Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще бъде излъчван на големи екрани в няколко български града, съобщиха от Министерството на...
          Футбол

          Кристъл Палас шокира Ливърпул с късен гол и първа загуба за сезона

          Красимир Попов -
          Кристъл Палас нанесе първа загуба на Ливърпул от началото на сезона във Висшата лига, печелейки с 2:1 след драматичен обрат и късен гол на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions