„Продължаваме промяната“ избира новия си лидер

На 27 и 28 септември „Продължаваме промяната“ провежда Общо събрание в София, посветено на избора на ново ръководство и обсъждането на ключови промени в устава.

Форумът бе насрочен още през юни, малко след оставката на съпредседателя Кирил Петков. В рамките на двудневното заседание делегатите ще изберат председател и ръководни органи на формацията. За лидерския пост единственият кандидат е Асен Василев, което поражда съмнения сред част от членовете дали ще има реално обновление или просто затвърждаване на сегашното статукво.

Освен избора на ново ръководство, събранието ще разгледа промени в устава и ще одобри новата политическа платформа на „Продължаваме промяната“.