НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Продължаваме промяната“ избира новия си лидер

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          На 27 и 28 септември „Продължаваме промяната“ провежда Общо събрание в София, посветено на избора на ново ръководство и обсъждането на ключови промени в устава.

          - Реклама -

          Форумът бе насрочен още през юни, малко след оставката на съпредседателя Кирил Петков. В рамките на двудневното заседание делегатите ще изберат председател и ръководни органи на формацията. За лидерския пост единственият кандидат е Асен Василев, което поражда съмнения сред част от членовете дали ще има реално обновление или просто затвърждаване на сегашното статукво.

          Желязков пред ООН: Справедлив мир за Украйна. Основана на заслуги евроинтеграция на Западните Балкани Желязков пред ООН: Справедлив мир за Украйна. Основана на заслуги евроинтеграция на Западните Балкани

          Освен избора на ново ръководство, събранието ще разгледа промени в устава и ще одобри новата политическа платформа на „Продължаваме промяната“.

          На 27 и 28 септември „Продължаваме промяната“ провежда Общо събрание в София, посветено на избора на ново ръководство и обсъждането на ключови промени в устава.

          - Реклама -

          Форумът бе насрочен още през юни, малко след оставката на съпредседателя Кирил Петков. В рамките на двудневното заседание делегатите ще изберат председател и ръководни органи на формацията. За лидерския пост единственият кандидат е Асен Василев, което поражда съмнения сред част от членовете дали ще има реално обновление или просто затвърждаване на сегашното статукво.

          Желязков пред ООН: Справедлив мир за Украйна. Основана на заслуги евроинтеграция на Западните Балкани Желязков пред ООН: Справедлив мир за Украйна. Основана на заслуги евроинтеграция на Западните Балкани

          Освен избора на ново ръководство, събранието ще разгледа промени в устава и ще одобри новата политическа платформа на „Продължаваме промяната“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          България излиза срещу Чехия на 1/2 -финала на Световното по волейбол

          Антония Лазарова -
          Националите ни постигнаха исторически успех, стигайки до топ 4 на планетата за пръв път от 19 години, когато спечелиха бронз в Япония. Във витрината на „лъвовете“
          Политика

          Желязков пред ООН: Справедлив мир за Украйна. Основана на заслуги евроинтеграция на Западните Балкани

          Владимир Висоцки -
          Премиерът Росен Желязков изнесе реч пред Общото събрание на ООН, в което засегна глобалните конфликти и необходимостта от единен международен отговор. Той обърна внимание...
          Общество

          Аферата „Хаяши“: Недялко Недялков с подробности за премиерския хотел пред Евроком

          Камелия Григорова -
          В предаването "ЕвроДикоФ" журналистът Недялко Недялков коментира интервюто на премиера Росен Желязков пред Иво Никодимов от БНТ, в което признава участието на съпругата си...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions