Променят организацията на движение по АМ „Струма“

От днес до 5 октомври поетапно ще се въвеждат промени в организацията на движението по АМ „Струма“ на територията на областите Перник и Кюстендил, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
- 27 септември – 3 октомври
В участъка между 10-и и 37-и км (обл. Перник) ще се почистват облицовани окопи и шахти. Работата ще се извършва между 7:00 и 16:00 ч.
– Ограничен достъп до аварийните ленти; движението ще минава през активната и скоростната лента без други ограничения.
- 29 септември – 5 октомври
В отсечката 37–56 км (обл. Кюстендил) ще се коси тревна растителност.
– Поетапно ще се затварят аварийната и скоростната лента, като трафикът ще преминава в свободната.
- Следваща седмица (8:00 – 17:00 ч.)
На път I-6 между Кюстендил и Ябълково (25–27 км) ще се извършва възстановяване на уличното осветление.
– Движението в двете посоки ще е ограничено в скоростната лента и ще преминава през активната.
Дейностите по път I-6 се изпълняват от Община Кюстендил в партньорство с АПИ.
