Радостин Василев: Румен Радев може само да се учи от МЕЧ

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев обвини „Възраждане“ в обезценяване на инструмента вот на недоверие. Василев заяви пред БНТ, че МЕЧ няма да подкрепи вота на недоверие срещу кабинета на премиера Росен Желязков, иницииран от партията на Костадин Костадинов.

- Реклама -

Причината според него са „слабите и некомпетентни мотиви“ във вота, свързан с управлението на водните ресурси, както и липсата на професионално отношение от страна на Костадинов.

„Темата за безводието е изключително важна, но в мотивите им се твърди, че има язовир „Черни Осъм“ и че той се източва. Такъв язовир изобщо не съществува – напротив, хората в Троянско протестираха именно срещу неговото изграждане“, подчерта Василев.

Той добави, че провалът на референдума за запазване на българския лев се дължи на фигури като Костадин Костадинов и Недялко Недялков, които „заблуждават хората и не са постигнали нищо съществено в политиката“.

По повод коментарите за евентуален политически проект на президента Румен Радев, Василев заяви, че държавният глава може единствено да се учи от тях, защото МЕЧ вече е изградена политическа партия.