      събота, 27.09.25
          Радостин Василев: Румен Радев може само да се учи от МЕЧ

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев обвини „Възраждане“ в обезценяване на инструмента вот на недоверие. Василев заяви пред БНТ, че МЕЧ няма да подкрепи вота на недоверие срещу кабинета на премиера Росен Желязков, иницииран от партията на Костадин Костадинов.

          Причината според него са „слабите и некомпетентни мотиви“ във вота, свързан с управлението на водните ресурси, както и липсата на професионално отношение от страна на Костадинов.

          „Темата за безводието е изключително важна, но в мотивите им се твърди, че има язовир „Черни Осъм“ и че той се източва. Такъв язовир изобщо не съществува – напротив, хората в Троянско протестираха именно срещу неговото изграждане“, подчерта Василев.

          Той добави, че провалът на референдума за запазване на българския лев се дължи на фигури като Костадин Костадинов и Недялко Недялков, които „заблуждават хората и не са постигнали нищо съществено в политиката“.

          По повод коментарите за евентуален политически проект на президента Румен Радев, Василев заяви, че държавният глава може единствено да се учи от тях, защото МЕЧ вече е изградена политическа партия.

