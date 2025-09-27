НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Родителите на загиналите в Кочани заплашиха с блокади, ако няма отговори до 3 октомври

          0
          6
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Институциите в Република Северна Македония имат срок до 3 октомври, за да дадат отговори за трагедията в Кочани. В противен случай няма да има повече мирни шествия, а протести и блокади. Това заявиха родителите на загиналите деца при пожара в дискотеката, предаде БГНЕС.

          - Реклама -

          Те настояват за конкретни действия от страна на съдебните органи, като подчертават, че ако не получат справедливост в близките дни, ще предприемат радикални стъпки.

          Днес в Кочани се провежда 24-ият „Марш за ангелите“, посветен на паметта на 62-мата младежи, загинали при пожара на 16 март 2025 г.

          „Този марш е символ на единство, достойнство и глас, който изисква отговорност. Посвещаваме го на ангелите, които никога няма да бъдат забравени, и на борбата за истината, която им дължим“, гласи посланието на гражданското сдружение „16 март 2025 Кочани“.

          Маршът започна от Парка на революцията, премина през Търговския център, сградата на общината, Данъчната служба и направи кратка спирка на кръговото. След това колоната се отправи към полицейското управление, Основния съд и прокуратурата, завръщайки се в Парка на революцията.

          Институциите в Република Северна Македония имат срок до 3 октомври, за да дадат отговори за трагедията в Кочани. В противен случай няма да има повече мирни шествия, а протести и блокади. Това заявиха родителите на загиналите деца при пожара в дискотеката, предаде БГНЕС.

          - Реклама -

          Те настояват за конкретни действия от страна на съдебните органи, като подчертават, че ако не получат справедливост в близките дни, ще предприемат радикални стъпки.

          Днес в Кочани се провежда 24-ият „Марш за ангелите“, посветен на паметта на 62-мата младежи, загинали при пожара на 16 март 2025 г.

          „Този марш е символ на единство, достойнство и глас, който изисква отговорност. Посвещаваме го на ангелите, които никога няма да бъдат забравени, и на борбата за истината, която им дължим“, гласи посланието на гражданското сдружение „16 март 2025 Кочани“.

          Маршът започна от Парка на революцията, премина през Търговския център, сградата на общината, Данъчната служба и направи кратка спирка на кръговото. След това колоната се отправи към полицейското управление, Основния съд и прокуратурата, завръщайки се в Парка на революцията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Лена Бориславова отсъства от конгреса на „Продължаваме промяната“

          Красимир Попов -
          Едно от най-разпознаваемите лица на „Продължаваме промяната“ – Лена Бориславова – не се появи на конгреса на партията, който се провежда този уикенд в...
          Политика

          НАТО създава нова скандинавска ударна бригада в Лапландия

          Красимир Попов -
          НАТО ще разположи ново военно подразделение от 4000–5000 войници във финландската провинция Лапландия, съобщи финландското издание Iltalehti, цитирано от украинската агенция УНИАН. Ядрото на формацията...
          Политика

          Молдова пред съдбовни избори: ЕС или Русия

          Красимир Попов -
          Гражданите на Молдова ще гласуват в неделя, 28 септември, на парламентарни избори, които президентът на страната определя като най-важните в историята. Вотът ще покаже...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions