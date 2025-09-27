Родителите на загиналите в Кочани заплашиха с блокади, ако няма отговори до 3 октомври

Институциите в Република Северна Македония имат срок до 3 октомври, за да дадат отговори за трагедията в Кочани. В противен случай няма да има повече мирни шествия, а протести и блокади. Това заявиха родителите на загиналите деца при пожара в дискотеката, предаде БГНЕС.

- Реклама -

Те настояват за конкретни действия от страна на съдебните органи, като подчертават, че ако не получат справедливост в близките дни, ще предприемат радикални стъпки.

Днес в Кочани се провежда 24-ият „Марш за ангелите“, посветен на паметта на 62-мата младежи, загинали при пожара на 16 март 2025 г.

„Този марш е символ на единство, достойнство и глас, който изисква отговорност. Посвещаваме го на ангелите, които никога няма да бъдат забравени, и на борбата за истината, която им дължим“, гласи посланието на гражданското сдружение „16 март 2025 Кочани“.

Маршът започна от Парка на революцията, премина през Търговския център, сградата на общината, Данъчната служба и направи кратка спирка на кръговото. След това колоната се отправи към полицейското управление, Основния съд и прокуратурата, завръщайки се в Парка на революцията.