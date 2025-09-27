НА ЖИВО
          САЩ анулират визата на колумбийския президент Густаво Петро

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Държавният департамент на САЩ обяви, че ще анулира визата на колумбийския президент Густаво Петро. Причината е, че по време на визитата си в Ню Йорк държавният глава е призовал американски военнослужещи „да не се подчиняват на заповеди“ и според Вашингтон е „подбуждал към насилие“.

          „Ще анулираме визата на Петро заради неговите безразсъдни и подстрекателски действия“, се казва в изявление на ведомството, публикувано в социалната мрежа X.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп също неколкократно е отправял критики към колумбийския си колега, обвинявайки го в провалена политика срещу наркотрафика. В официален документ, подписан от Тръмп, се подчертава, че именно при управлението на Петро култивирането на кока и производството на кокаин са достигнали рекордни нива.

          Името на Илон Мъск се появи в документи, свързани с Епстийн Името на Илон Мъск се появи в документи, свързани с Епстийн

          Ситуацията допълнително се изостри, след като в реч пред Общото събрание на ООН колумбийският президент настоя за започване на „наказателно преследване“ срещу Доналд Тръмп. Причината са смъртоносните американски военни удари, при които бяха унищожени кораби в Карибско море. Според Вашингтон плавателните съдове са превозвали наркотици.

