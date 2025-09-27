САЩ анулират визата на колумбийския президент Густаво Петро

Държавният департамент на САЩ обяви, че ще анулира визата на колумбийския президент Густаво Петро. Причината е, че по време на визитата си в Ню Йорк държавният глава е призовал американски военнослужещи „да не се подчиняват на заповеди“ и според Вашингтон е „подбуждал към насилие“.

„Ще анулираме визата на Петро заради неговите безразсъдни и подстрекателски действия", се казва в изявление на ведомството, публикувано в социалната мрежа X.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също неколкократно е отправял критики към колумбийския си колега, обвинявайки го в провалена политика срещу наркотрафика. В официален документ, подписан от Тръмп, се подчертава, че именно при управлението на Петро култивирането на кока и производството на кокаин са достигнали рекордни нива.

Ситуацията допълнително се изостри, след като в реч пред Общото събрание на ООН колумбийският президент настоя за започване на „наказателно преследване“ срещу Доналд Тръмп. Причината са смъртоносните американски военни удари, при които бяха унищожени кораби в Карибско море. Според Вашингтон плавателните съдове са превозвали наркотици.