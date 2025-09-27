„Съжалявам, че накарах хората да се чувстват зле“ – Константин след видеото с гонката

Попфолк певците Константин и Емрах попаднаха в центъра на скандал, след като се появи видео от тяхна автомобилна „надпревара“ на софийски булевард. Случаят предизвика обществено възмущение и проверка от СДВР. В четвъртък Емрах се яви в полицията, а ден по-късно – и Константин.
Законът предвижда глоба от 3000 лева и отнемане на книжката за година при участие в нерегламентирани състезания.
Той разказа, че ситуацията е изглеждала по-драматична, отколкото е била:
Певецът призна, че видеото е изглеждало стряскащо и се извини на хората:
В заключение Константин отправи апел: „Бъдете внимателни на пътя. Едно разсейване може да коства всичко.“
