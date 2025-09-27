„Съжалявам, че накарах хората да се чувстват зле“ – Константин след видеото с гонката

Попфолк певците Константин и Емрах попаднаха в центъра на скандал, след като се появи видео от тяхна автомобилна „надпревара“ на софийски булевард. Случаят предизвика обществено възмущение и проверка от СДВР. В четвъртък Емрах се яви в полицията, а ден по-късно – и Константин.

- Реклама -

Законът предвижда глоба от 3000 лева и отнемане на книжката за година при участие в нерегламентирани състезания.

„Според акта съм организатор на гонки, което не е вярно. 32 години карам, никога не съм шофирал пиян и книжката ми не е отнемана. Ако бях джигит, досега щях да съм се убил“, коментира Константин пред NOVA.

Той разказа, че ситуацията е изглеждала по-драматична, отколкото е била:

„Прибирах се вкъщи, Емрах много хареса колата ми. Намалих почти до нула, изръмжах двигателя за ефект и подадох първа и втора за две секунди. Не сме превишавали скоростта. Прибрах се директно у дома.“

Певецът призна, че видеото е изглеждало стряскащо и се извини на хората:

„Съжалявам, че съм накарал някого да се почувства застрашен. Ако знаех какви последици ще има, нямаше да го направя. Вземам си поука – не беше опасно, но изглеждаше така. Отговорен съм като шофьор, а сега ще съм още по-внимателен и с това, което качвам в социалните мрежи.“

В заключение Константин отправи апел:

„Бъдете внимателни на пътя. Едно разсейване може да коства всичко.“