Starbucks затваря стотици кафенета в САЩ и Европа

Starbucks обяви мащабно преструктуриране, което включва затваряне на стотици свои обекти в САЩ, Канада и Европа и съкращаване на 900 служители, съобщава Associated Press.

Закриването започва незабавно, като на засегнатите служители ще бъдат предоставени обезщетения, а при възможност – и преназначаване в други локации.

Макар компанията да не уточни точния брой на обектите, анализаторът от TD Cowen Андрю Чарлз прогнозира, че в Северна Америка ще бъдат затворени около 500 кафенета само през четвъртото фискално тримесечие.

Главният изпълнителен директор на Starbucks, Брайън Никол, потвърди в писмо до служителите в Европа, че съкращения ще има и във Великобритания, Австрия и Швейцария, но без да посочи конкретни цифри.