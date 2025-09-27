НА ЖИВО
      събота, 27.09.25
          Страшна буря удря Европа до дни! Ще достигне ли до България?

          Снимка: БГНЕС
          Ураганът „Габриеле“ (Gabrielle) се очаква да достигне западните части на Европа в периода 27–29 септември, като вероятно ще засегне най-вече Испания и Португалия, съобщават от Метео Балканс. Първоначалните прогнози сочеха, че бурята ще удари Англия и Франция – обичайна траектория за подобни циклони, но последните модели променят посоката.

          Точната прогноза остава несигурна, тъй като ураганите са трудни за предвиждане, особено по отношение на траекторията им. Според модела GFS, „Габриеле“ може директно да достигне Иберийския полуостров, предизвиквайки обилни валежи и силни ветрове. Европейската служба за наблюдение на времето обаче допуска вариант, при който бурята ще се отклони на югозапад и ще подмине сушата.

          Прогнозите на моделите ICON и SPM също предупреждават за ветрове до 80–90 км/ч и валежи от 120–200 литра на кв. м за 24 часа, което може да причини наводнения и сериозни щети. Разликата е, че моделът на ICON е по-нов и сочи по-интензивни ветрове.

          В малко вероятния сценарий на GFS бурята може да навлезе и в Средиземно море, но вече трансформирана в обикновен средиземноморски циклон, а не като тропическа буря.

