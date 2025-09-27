Трагедия край Пещера: Майка загина след удар от кола, дъщеря ѝ е тежко ранена

Тежка катастрофа отне живота на 64-годишна жена от Пещера и рани тежко нейната 45-годишна дъщеря от село Радилово. Инцидентът е станал в сряда вечерта около 18:40 часа в с. Радилово, община Пещера.

Лек автомобил, управляван от 56-годишна жена от Пазарджик, е блъснал двете пешеходки. При удара майката е починала на място, а дъщерята е транспортирана в МБАЛ – Пазарджик с фрактура на крака и е настанена за лечение.

На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна група на РУ – Пещера. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура – Пазарджик.