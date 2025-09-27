Трагедия в Индия: 36 жертви при паника на митинг на актьора Вижай

Най-малко 36 души, сред които 8 деца и 16 жени, загинаха при масова паника по време на предизборен митинг на популярния актьор и политик Вижай в южния индийски щат Тамил Наду.
Инцидентът е станал в окръг Карур, докато Вижай изнасял реч пред хиляди свои поддръжници. Тълпата, нетърпелива да го види отблизо, се втурнала към бариерите пред сцената, което предизвикало хаос и масова блъсканица. Политикът бил принуден да прекрати събитието.
Министър-председателят Нарендра Моди определи случилото се като „дълбоко опечаляващо“.
Смъртоносни инциденти с тълпи в Индия
Подобни трагедии не са изключение за Индия, където слабата организация и липсата на достатъчно мерки за сигурност често водят до инциденти по време на масови събития.
Януари 2025 г. – 30 загинали при блъсканица на религиозния фестивал Кумб Мела.
Юли 2024 г. – 121 жертви по време на индуистко религиозно събиране в щата Утар Прадеш.
