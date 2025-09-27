Трагедия в Индия: 36 жертви при паника на митинг на актьора Вижай

Най-малко 36 души, сред които 8 деца и 16 жени, загинаха при масова паника по време на предизборен митинг на популярния актьор и политик Вижай в южния индийски щат Тамил Наду.

„До момента 36 души са загинали при блъсканицата. Около 58 души са били ранени и са откарани в болница", заяви В. Сентилбаладжи пред репортери.

Инцидентът е станал в окръг Карур, докато Вижай изнасял реч пред хиляди свои поддръжници. Тълпата, нетърпелива да го види отблизо, се втурнала към бариерите пред сцената, което предизвикало хаос и масова блъсканица. Политикът бил принуден да прекрати събитието.

Министър-председателят Нарендра Моди определи случилото се като „дълбоко опечаляващо“.

„Моите мисли са с близките на загиналите. Пожелавам им сила в този труден момент“, написа той в социалните мрежи.

Смъртоносни инциденти с тълпи в Индия

Подобни трагедии не са изключение за Индия, където слабата организация и липсата на достатъчно мерки за сигурност често водят до инциденти по време на масови събития.