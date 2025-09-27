НА ЖИВО
          Три мача от десетия кръг на Първа лига в неделя

          Красимир Попов
          Неделя, 28 септември, ще предложи три срещи от десетия кръг на Първа лига.

          • 15:00 ч. – Спартак Варна – Славия на „Коритото“.
          • 17:30 ч. – Арда – Ботев Враца в Кърджали.
          • 20:00 ч. – Лудогорец – Монтана в Разград.

          Лудогорец в търсене на лидерска позиция

          Разградчани приемат новака Монтана в отлично настроение след победата си с 2:1 над Малмьо в Лига Европа. Тимът на Руи Мота ще опита да се възползва от грешната стъпка на Левски, който загуби първи мач в кампанията – 0:1 срещу Локомотив Пд.
          Съперникът Монтана, воден от Анатоли Нанков, има три победи до момента, но задачата му срещу 14-кратния шампион изглежда изключително трудна.

          Арда – Ботев Враца

          Тимът на Александър Тунчев ще търси първа победа у дома този сезон. До момента Арда има само два успеха – един от които срещу ЦСКА, но в Стара Загора.
          Ботев Враца пристига с нов треньор – Тодор Симов, който ще дебютира след равенството 1:1 с ЦСКА и раздялата с Христо Янев.

          Спартак Варна – Славия

          В морската столица Спартак Варна, воден от Гьоко Хаджиевски, е в серия от две поредни победи и ще опита да постигне трети успех.
          Славия на Златомир Загорчич ще гони първи три точки като гост и общо втори успех в кампанията.

          Програма на мачовете от 10-ия кръг

          Четвъртък

          • Ботев Пловдив – ФК ЦСКА 1948 София 1:2

          Петък

          • Локомотив Пловдив – Левски 1:0

          Събота

          • Черно море – Септември София 1:1
          • Локомотив София – ЦСКА

          Неделя

          • 15:00 – Спартак Варна – Славия
          • 17:30 – Арда – Ботев Враца
          • 20:00 – Лудогорец – Монтана

          Понеделник

          • 20:15 – Берое – Добруджа

