Три мача от десетия кръг на Първа лига в неделя

Неделя, 28 септември, ще предложи три срещи от десетия кръг на Първа лига.

15:00 ч. – Спартак Варна – Славия на „Коритото“.

на „Коритото“. 17:30 ч. – Арда – Ботев Враца в Кърджали.

в Кърджали. 20:00 ч. – Лудогорец – Монтана в Разград.

Лудогорец в търсене на лидерска позиция

Разградчани приемат новака Монтана в отлично настроение след победата си с 2:1 над Малмьо в Лига Европа. Тимът на Руи Мота ще опита да се възползва от грешната стъпка на Левски, който загуби първи мач в кампанията – 0:1 срещу Локомотив Пд.

Съперникът Монтана, воден от Анатоли Нанков, има три победи до момента, но задачата му срещу 14-кратния шампион изглежда изключително трудна.

Арда – Ботев Враца

Тимът на Александър Тунчев ще търси първа победа у дома този сезон. До момента Арда има само два успеха – един от които срещу ЦСКА, но в Стара Загора.

Ботев Враца пристига с нов треньор – Тодор Симов, който ще дебютира след равенството 1:1 с ЦСКА и раздялата с Христо Янев.

Спартак Варна – Славия

В морската столица Спартак Варна, воден от Гьоко Хаджиевски, е в серия от две поредни победи и ще опита да постигне трети успех.

Славия на Златомир Загорчич ще гони първи три точки като гост и общо втори успех в кампанията.

Ботев Пловдив – ФК ЦСКА 1948 София 1:2

Локомотив Пловдив – Левски 1:0

Черно море – Септември София 1:1

Локомотив София – ЦСКА

