          Війна

          Украйна вече използва израелска система „Пейтриът"

          Снимка: DVIDS
          Украйна е получила произведена в САЩ система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ от Израел преди месец, заяви президентът Володимир Зеленски в събота.

          „Израелската система („Пейтриът“) работи в Украйна. Тя работи от един месец. Ще получим две системи „Пейтриът“ през есента“, каза Зеленски пред журналисти по време на брифинг.

