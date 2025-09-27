В Гърция заловиха марихуана, влязла от България

Гръцката полиция залови значително количество марихуана и метамфетамини, пренесени от България, съобщи БНР.

- Реклама -

Наркотиците са открити при щателна проверка на лек автомобил на граничния пункт „Кастаниес“, който се намира на сухопътната граница между Гърция и Турция. Преди това превозното средство е преминало през България.

В колата е открит специално изграден тайник, разкрит с помощта на обучено полицейско куче. Вътре митническите служители са намерили 20 килограма канабис и 1,5 килограма метамфетамин под формата на кристали.

Според информацията водачът на автомобила не е гръцки гражданин, но засега властите не разкриват дали е българин.

Задържаният е предаден на прокуратурата в град Орестиада, като срещу него е образувано наказателно производство.