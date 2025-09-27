НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Величие“ получи заплашително писмо на официалните си имейли

          1
          139
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          От политическа партия „Величие“ съобщиха за отправени заплахи за живота на Ивелин Михайлов.

          На официалните имейли на партия „Величие“ днес е постъпило заплашително писмо, съобщиха от пресслужбата на формацията.

          - Реклама -

          От партията заявиха, че категорично осъждат всеки опит за сплашване, натиск и заплахи срещу председателя на парламентарната група на „Величие“ в 51-вото Народно събрание – Ивелин Михайлов, както и срещу всеки български гражданин.

          От политическа партия „Величие“ съобщиха за отправени заплахи за живота на Ивелин Михайлов.

          На официалните имейли на партия „Величие“ днес е постъпило заплашително писмо, съобщиха от пресслужбата на формацията.

          - Реклама -

          От партията заявиха, че категорично осъждат всеки опит за сплашване, натиск и заплахи срещу председателя на парламентарната група на „Величие“ в 51-вото Народно събрание – Ивелин Михайлов, както и срещу всеки български гражданин.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Лена Бориславова отсъства от конгреса на „Продължаваме промяната“

          Красимир Попов -
          Едно от най-разпознаваемите лица на „Продължаваме промяната“ – Лена Бориславова – не се появи на конгреса на партията, който се провежда този уикенд в...
          Крими

          В Гърция заловиха марихуана, влязла от България

          Антония Лазарова -
          Наркотиците са открити при щателна проверка на лек автомобил на граничния пункт „Кастаниес“, който се намира на сухопътната граница между Гърция и Турция
          Политика

          Калин Стоянов: Върховният разединител на нацията, с главно „Р“ – Румен Радев

          Антония Лазарова -
          Вероятно не е особено приятно да гледаш от дивана как българският премиер и част от министрите му участват в световни форуми, на които ти

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions