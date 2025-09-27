„Величие“ получи заплашително писмо на официалните си имейли

От политическа партия „Величие“ съобщиха за отправени заплахи за живота на Ивелин Михайлов.
На официалните имейли на партия „Величие“ днес е постъпило заплашително писмо, съобщиха от пресслужбата на формацията.
От партията заявиха, че категорично осъждат всеки опит за сплашване, натиск и заплахи срещу председателя на парламентарната група на „Величие“ в 51-вото Народно събрание – Ивелин Михайлов, както и срещу всеки български гражданин.
This news about threats to Ivelin Mihaylov is really disturbing. It shows the dangerous side of politics in Bulgaria. Hope the authorities take this seriously and protect him.