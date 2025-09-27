„Величие“ получи заплашително писмо на официалните си имейли

От политическа партия „Величие“ съобщиха за отправени заплахи за живота на Ивелин Михайлов.

На официалните имейли на партия „Величие“ днес е постъпило заплашително писмо, съобщиха от пресслужбата на формацията.

От партията заявиха, че категорично осъждат всеки опит за сплашване, натиск и заплахи срещу председателя на парламентарната група на „Величие“ в 51-вото Народно събрание – Ивелин Михайлов, както и срещу всеки български гражданин.