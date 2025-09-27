НА ЖИВО
          Весела Лечева: Вие сте талантливи, можещи, силни! Горди сме!

          Снимка: Стефан Игнатов / БГНЕС
          Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави българския национален отбор по волейбол за историческото му класиране на финал на Световното първенство във Филипините.

          „Това е повече от сбъдната мечта! 55 години по-късно ще спорим за златните медали! Вие сте талантливи, можещи, силни! Горди сме! Благодарим ви, невероятни български момчета! Поклон пред отбора, треньорите, ръководството и цялата организация“, написа Лечева в социалните мрежи.

          Тя изрази признателност и към ръководството на Българската федерация по волейбол, като подчерта професионализма и отдадеността, с които се работи. По думите ѝ визията за бъдещето вече е ясна:

          „Още преди няколко месеца Любомир Ганев сподели мечтата националният ни тим да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Това вече не е само мечта, а конкретна цел, която се изпълнява последователно.“

          „Каквото и да се случи на финала, вие вече сте големите герои на България“, завърши Лечева.

