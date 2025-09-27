Весела Лечева: Вие сте талантливи, можещи, силни! Горди сме!

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави българския национален отбор по волейбол за историческото му класиране на финал на Световното първенство във Филипините.
Тя изрази признателност и към ръководството на Българската федерация по волейбол, като подчерта професионализма и отдадеността, с които се работи. По думите ѝ визията за бъдещето вече е ясна:
„Каквото и да се случи на финала, вие вече сте големите герои на България“, завърши Лечева.
Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави българския национален отбор по волейбол за историческото му класиране на финал на Световното първенство във Филипините.
Тя изрази признателност и към ръководството на Българската федерация по волейбол, като подчерта професионализма и отдадеността, с които се работи. По думите ѝ визията за бъдещето вече е ясна:
„Каквото и да се случи на финала, вие вече сте големите герои на България“, завърши Лечева.