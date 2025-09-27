Весела Лечева: Вие сте талантливи, можещи, силни! Горди сме!

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави българския национален отбор по волейбол за историческото му класиране на финал на Световното първенство във Филипините.

„Това е повече от сбъдната мечта! 55 години по-късно ще спорим за златните медали! Вие сте талантливи, можещи, силни! Горди сме! Благодарим ви, невероятни български момчета! Поклон пред отбора, треньорите, ръководството и цялата организация“, написа Лечева в социалните мрежи. - Реклама -

Тя изрази признателност и към ръководството на Българската федерация по волейбол, като подчерта професионализма и отдадеността, с които се работи. По думите ѝ визията за бъдещето вече е ясна:

„Още преди няколко месеца Любомир Ганев сподели мечтата националният ни тим да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Това вече не е само мечта, а конкретна цел, която се изпълнява последователно.“

„Каквото и да се случи на финала, вие вече сте големите герои на България“, завърши Лечева.