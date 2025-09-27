Веселин Маринов стартира нов бизнес за милиони левове

Любимият естраден изпълнител Веселин Маринов навлиза в бизнеса със зелена енергия. Певецът е стартирал изграждането на собствена фотоволтаична централа с мощност 1,5 мегавата в района на родния си Полски Тръмбеш. Проектът е на стойност над 1,5 милиона лева.

Инвестицията се реализира чрез дружеството „ПВ Маринов“, в което певецът държи 50% от акциите. Партньор в начинанието му е врачанският енергетик инж. Евгени Стефанов.

За да финансира проекта, Маринов е изтеглил значителен банков кредит, като е заложил цялото си имущество за обезпечение – включително наследствените ниви, които са собственост на семейството му. Условието по заема е средствата да бъдат усвоени до края на годината.

Строителството върви с ускорени темпове – наети работници вече редят соларните панели върху десетки декари земя, а централата се очаква да заработи в следващите седмици.

Реализирането на проекта е отнело близо четири години заради бавните административни процедури и необходимостта от получаване на множество разрешителни и лицензи от държавни и общински институции.

Според експерти бизнесът със соларни централи у нас е предизвикателство, тъй като в часовете с най-силно слънцегреене (между 8:00 и 15:00 ч.) борсовата цена на тока често пада до 20–30 лв. за мегаватчас, а понякога дори става отрицателна. Това означава, че собствениците на такива централи работят на загуба. Единствената устойчива алтернатива е инсталирането на батерии за съхранение на енергия, които позволяват продажба на ток в по-доходоносните вечерни часове.