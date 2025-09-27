НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          Веселин Маринов стартира нов бизнес за милиони левове

          0
          0
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Любимият естраден изпълнител Веселин Маринов навлиза в бизнеса със зелена енергия. Певецът е стартирал изграждането на собствена фотоволтаична централа с мощност 1,5 мегавата в района на родния си Полски Тръмбеш. Проектът е на стойност над 1,5 милиона лева.

          - Реклама -

          Инвестицията се реализира чрез дружеството „ПВ Маринов“, в което певецът държи 50% от акциите. Партньор в начинанието му е врачанският енергетик инж. Евгени Стефанов.

          За да финансира проекта, Маринов е изтеглил значителен банков кредит, като е заложил цялото си имущество за обезпечение – включително наследствените ниви, които са собственост на семейството му. Условието по заема е средствата да бъдат усвоени до края на годината.

          Натали Трифонова стана майка (СНИМКА) Натали Трифонова стана майка (СНИМКА)

          Строителството върви с ускорени темпове – наети работници вече редят соларните панели върху десетки декари земя, а централата се очаква да заработи в следващите седмици.

          Реализирането на проекта е отнело близо четири години заради бавните административни процедури и необходимостта от получаване на множество разрешителни и лицензи от държавни и общински институции.

          Според експерти бизнесът със соларни централи у нас е предизвикателство, тъй като в часовете с най-силно слънцегреене (между 8:00 и 15:00 ч.) борсовата цена на тока често пада до 20–30 лв. за мегаватчас, а понякога дори става отрицателна. Това означава, че собствениците на такива централи работят на загуба. Единствената устойчива алтернатива е инсталирането на батерии за съхранение на енергия, които позволяват продажба на ток в по-доходоносните вечерни часове.

          Любимият естраден изпълнител Веселин Маринов навлиза в бизнеса със зелена енергия. Певецът е стартирал изграждането на собствена фотоволтаична централа с мощност 1,5 мегавата в района на родния си Полски Тръмбеш. Проектът е на стойност над 1,5 милиона лева.

          - Реклама -

          Инвестицията се реализира чрез дружеството „ПВ Маринов“, в което певецът държи 50% от акциите. Партньор в начинанието му е врачанският енергетик инж. Евгени Стефанов.

          За да финансира проекта, Маринов е изтеглил значителен банков кредит, като е заложил цялото си имущество за обезпечение – включително наследствените ниви, които са собственост на семейството му. Условието по заема е средствата да бъдат усвоени до края на годината.

          Натали Трифонова стана майка (СНИМКА) Натали Трифонова стана майка (СНИМКА)

          Строителството върви с ускорени темпове – наети работници вече редят соларните панели върху десетки декари земя, а централата се очаква да заработи в следващите седмици.

          Реализирането на проекта е отнело близо четири години заради бавните административни процедури и необходимостта от получаване на множество разрешителни и лицензи от държавни и общински институции.

          Според експерти бизнесът със соларни централи у нас е предизвикателство, тъй като в часовете с най-силно слънцегреене (между 8:00 и 15:00 ч.) борсовата цена на тока често пада до 20–30 лв. за мегаватчас, а понякога дори става отрицателна. Това означава, че собствениците на такива централи работят на загуба. Единствената устойчива алтернатива е инсталирането на батерии за съхранение на енергия, които позволяват продажба на ток в по-доходоносните вечерни часове.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Лъчът светлина за Аморим и Манчестър Юнайтед изчезна след загуба от Брентфорд

          Николай Минчев -
          Брентфорд върна бързо-бързо Манчестър Юнайтед обратно в реалността, след като надви "червените дяволи" с 3:1 у дома на старта на шестия кръг в английската...
          Други

          Променят организацията на движение по АМ „Струма“

          Антония Лазарова -
          От днес до 5 октомври поетапно ще се въвеждат промени в организацията на движението по АМ „Струма“ на територията на областите Перник и Кюстендил,
          Общество

          Стана ясно: Ето каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русе

          Камелия Григорова -
          Окръжната прокуратура в Русе е получила заключенията от аутопсията и патологоанатомичната епикриза на 21-годишната родилка, която почина на 23 август в АГ-комплекса към Университетската болница "Канев" в Русе. Това съобщиха от прокуратурата.  Протоколът от аутопсията е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions