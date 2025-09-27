Желязков се срещна с Тръмп: Обсъдиха стратегическото партньорство

Стратегическото партньорство между България и Съединените щати е ключово за развитието на двустранните отношения. Това заяви премиерът Росен Желязков в разговор с американския президент Доналд Тръмп в Ню Йорк.

Срещата се състоя в рамките на традиционния прием, който домакинът организира по повод сесията на Общото събрание на ООН. Желязков подчерта, че в сферата на енергетиката и отбраната двете държави постигат исторически резултати и с бързи темпове надграждат сътрудничеството