Журналист: Благомир Коцев е в ареста за назидание

„Когато става дума за власт, пари и политика, интелигентните хора не биват допускани. Много българи остават без политическо представителство, но друга България е възможна и не бива да губим надежда.“ Това заяви в интервю за БНР журналистът Явор Дачков, основател на сайта „Гласове“.
- Реклама -
По думите му масовият българин не се интересува от политика, а „Пеевски управлява цялата държава“. Дачков определи лидера на ДПС като „истински премиер“, който благодарение на изградена мрежа в силовите структури и партиите контролира процесите зад кулисите.
Румен Радев е навлязъл в ролята на бъдещ политически лидер, особено след обявяването на инициативата за референдум за еврото.
Той коментира още, че кметовете в страната са силно зависими от държавния бюджет и от политическата воля на управляващите. Като пример посочи ареста на бившия варненски кмет Благомир Коцев:
„Когато става дума за власт, пари и политика, интелигентните хора не биват допускани. Много българи остават без политическо представителство, но друга България е възможна и не бива да губим надежда.“ Това заяви в интервю за БНР журналистът Явор Дачков, основател на сайта „Гласове“.
- Реклама -
По думите му масовият българин не се интересува от политика, а „Пеевски управлява цялата държава“. Дачков определи лидера на ДПС като „истински премиер“, който благодарение на изградена мрежа в силовите структури и партиите контролира процесите зад кулисите.
Румен Радев е навлязъл в ролята на бъдещ политически лидер, особено след обявяването на инициативата за референдум за еврото.
Той коментира още, че кметовете в страната са силно зависими от държавния бюджет и от политическата воля на управляващите. Като пример посочи ареста на бившия варненски кмет Благомир Коцев: