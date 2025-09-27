Журналист: Благомир Коцев е в ареста за назидание

„Когато става дума за власт, пари и политика, интелигентните хора не биват допускани. Много българи остават без политическо представителство, но друга България е възможна и не бива да губим надежда.“ Това заяви в интервю за БНР журналистът Явор Дачков, основател на сайта „Гласове“.

По думите му масовият българин не се интересува от политика, а „Пеевски управлява цялата държава“. Дачков определи лидера на ДПС като „истински премиер“, който благодарение на изградена мрежа в силовите структури и партиите контролира процесите зад кулисите.

„Имаме публична власт, която няма нищо общо със сенчестата отзад“, подчерта той.

Според него президентът

Румен Радев е навлязъл в ролята на бъдещ политически лидер, особено след обявяването на инициативата за референдум за еврото.

„Ако има предсрочни избори, той ще ги спечели, защото обира протестния вот срещу Борисов и Пеевски“, смята журналистът.

„Огромен проблем за ПП-ДБ е, че вместо да търсят мост с Радев, те го атакуват като проруски, въпреки че той е прозападен. Ако бяха умни, щяха да изградят съюз, а не да фиксират всичко върху Москва“, добави Дачков.

Той коментира още, че кметовете в страната са силно зависими от държавния бюджет и от политическата воля на управляващите. Като пример посочи ареста на бившия варненски кмет Благомир Коцев: