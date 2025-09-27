НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Журналист: Благомир Коцев е в ареста за назидание

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          „Когато става дума за власт, пари и политика, интелигентните хора не биват допускани. Много българи остават без политическо представителство, но друга България е възможна и не бива да губим надежда.“ Това заяви в интервю за БНР журналистът Явор Дачков, основател на сайта „Гласове“.

          - Реклама -

          По думите му масовият българин не се интересува от политика, а „Пеевски управлява цялата държава“. Дачков определи лидера на ДПС като „истински премиер“, който благодарение на изградена мрежа в силовите структури и партиите контролира процесите зад кулисите.

          „Имаме публична власт, която няма нищо общо със сенчестата отзад“, подчерта той.
          Според него президентът

          Румен Радев е навлязъл в ролята на бъдещ политически лидер, особено след обявяването на инициативата за референдум за еврото.

          „Ако има предсрочни избори, той ще ги спечели, защото обира протестния вот срещу Борисов и Пеевски“, смята журналистът.

          Кирил Петков: Вярвам на Асен Василев безгранично Кирил Петков: Вярвам на Асен Василев безгранично

          „Огромен проблем за ПП-ДБ е, че вместо да търсят мост с Радев, те го атакуват като проруски, въпреки че той е прозападен. Ако бяха умни, щяха да изградят съюз, а не да фиксират всичко върху Москва“, добави Дачков.

          Той коментира още, че кметовете в страната са силно зависими от държавния бюджет и от политическата воля на управляващите. Като пример посочи ареста на бившия варненски кмет Благомир Коцев:

          „Той е в ареста за назидание – включително и за Борисов. Борисов се страхува, че утре може да свърши като него, ако Пеевски реши да го довърши.“

          „Когато става дума за власт, пари и политика, интелигентните хора не биват допускани. Много българи остават без политическо представителство, но друга България е възможна и не бива да губим надежда.“ Това заяви в интервю за БНР журналистът Явор Дачков, основател на сайта „Гласове“.

          - Реклама -

          По думите му масовият българин не се интересува от политика, а „Пеевски управлява цялата държава“. Дачков определи лидера на ДПС като „истински премиер“, който благодарение на изградена мрежа в силовите структури и партиите контролира процесите зад кулисите.

          „Имаме публична власт, която няма нищо общо със сенчестата отзад“, подчерта той.
          Според него президентът

          Румен Радев е навлязъл в ролята на бъдещ политически лидер, особено след обявяването на инициативата за референдум за еврото.

          „Ако има предсрочни избори, той ще ги спечели, защото обира протестния вот срещу Борисов и Пеевски“, смята журналистът.

          Кирил Петков: Вярвам на Асен Василев безгранично Кирил Петков: Вярвам на Асен Василев безгранично

          „Огромен проблем за ПП-ДБ е, че вместо да търсят мост с Радев, те го атакуват като проруски, въпреки че той е прозападен. Ако бяха умни, щяха да изградят съюз, а не да фиксират всичко върху Москва“, добави Дачков.

          Той коментира още, че кметовете в страната са силно зависими от държавния бюджет и от политическата воля на управляващите. Като пример посочи ареста на бившия варненски кмет Благомир Коцев:

          „Той е в ареста за назидание – включително и за Борисов. Борисов се страхува, че утре може да свърши като него, ако Пеевски реши да го довърши.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕСКАЛАЦИЯ: „Възраждане“ се опитват да свалят украинското знаме от Общината (ВИДЕО)

          Антония Лазарова -
          Протестиращите се отправиха в шествие към сградата на Столична община с намерение да свалят поставеното там украинско знаме.
          Общество

          Голям екран на площад „Св. Александър Невски“ за волейболния финал

          Антония Лазарова -
          Столичани и гости на града са поканени да се съберат на площад „Св. Александър Невски“ на 28 септември (неделя) от 13:30 ч.,
          Политика

          Йотова отговори на Борисов: Не мога да проследя всичките му емоционални изблици

          Антония Лазарова -
          „След безпрецедентната атака, която г-н Борисов направи към собствения си премиер-министър, докато той е на заседание на ООН във Вашингтон,

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions