Аржентина в шок: масови протести след убийството на три млади жени, излъчено на живо

Хиляди протестиращи изпълниха улиците на Буенос Айрес, настоявайки за справедливост за трите жени, чиито мъчения и убийства бяха излъчени на живо в социалните мрежи – престъпление, което разтърси Аржентина, съобщи АФП.

Имената зад трагедията

Роднините на жертвите носеха транспарант с имената им – „Лара, Бренда, Морена“ – и плакати със снимките им. Към тях се присъединиха и леви организации, а заедно стигнаха до парламента.

На плакатите се четеше:

„Това беше нарко-фемицид!“

„Животът ни не е за изхвърляне!“

Какво се случи

Телата на Морена Верди и Бренда дел Кастийо (20-годишни братовчедки), както и на 15-годишната Лара Гутиерес, бяха открити на 24 септември заровени в двор в южно предградие на столицата – пет дни след изчезването им.

Според разследващите престъплението е дело на наркокартел и е било замислено като „наказание“ за нарушаване на вътрешен кодекс. Трите момичета са били подмамени, мислейки, че отиват на парти, но вместо това вкарани в микробус и изтезавани пред камера.

Видеото и разследването

Разследващите твърдят, че убийствата са били излъчени на живо в Instagram, където 45 души от частен акаунт са гледали. Полицията е научила за записа от самопризнания на един от задържаните.

Компанията Meta, собственик на Instagram, отрече това:

„Не сме открили доказателства, че излъчването се е случило в Instagram. Екипът ни продължава да сътрудничи с разследващите органи по този ужасяващ случай“, заяви говорител.

Арести и обвинения

Общо петима души са задържани – трима мъже и две жени. Последният арест е на мъж, обвинен в логистична помощ, извършен в боливийския град Виясон в съвместна операция между аржентинската и боливийската полиция.

Траур и сбогуване

На 26 септември десетки хора изпратиха Морена Верди и Бренда дел Кастийо на частно погребение край Буенос Айрес.

Лара Гутиерес бе погребана отделно, на друго място.

Случаят, определен от протестиращите като „нарко-фемицид“, вече се превърна в национален символ на борбата срещу насилието над жени и престъпленията на наркобандите.