Десетки хиляди протестираха в Берлин срещу военната операция на Израел в Газа

Десетки хиляди демонстранти излязоха по улиците на Берлин с искане Израел да прекрати военната си операция в Ивицата Газа, предаде АФП.
Огромни тълпи развяваха палестински знамена и плакати с надписи като „Свобода за Палестина“ и „Храната и водата са човешки права“, докато шествието преминаваше от кметството на Берлин до Паметника на победата, където се състоя митинг и концерт с участието на рап и хип-хоп изпълнители.
Брой на участниците и сигурност
Полицията оцени броя на демонстрантите на около 60 000 души.
Организаторите твърдят, че са участвали близо 100 000.
За сигурността бяха мобилизирани около 1 800 полицаи.
Политическо измерение
Протестът бе организиран от Die Linke и граждански организации. Лявата партия обвини германското правителство, че бездейства на фона на задълбочаващата се хуманитарна криза в Газа:
Германия между традицията и новата реалност
Германия исторически е сред най-верните съюзници на Израел заради вината от Холокоста и дълги години е предоставяла безрезервна подкрепа.
С продължаването на офанзивата в Газа обаче и засилващите се международни критики, правителството в Берлин промени тона. Канцлерът Фридрих Мерц обяви през август, че ще ограничи продажбата на оръжия за Израел.
Въпреки това критиците смятат, че мерките са недостатъчни. Германия отказва да наложи санкции срещу Израел и не е готова да признае Палестинска държава – за разлика от някои други западни съюзници.
