Хиляди израелци поискаха споразумение за край на войната в Газа преди срещата Нетаняху–Тръмп

Хиляди израелци се събраха на 27 септември в Тел Авив, настоявайки за незабавно прекратяване на войната в Газа и връщане на всички заложници. Протестът се проведе на „Площада на заложниците“, където демонстрантите разпънаха транспарант с надпис „Всички заложници – върнете ги у дома сега“, предаде АФП.

- Реклама -

Събитието се случва два дни преди срещата на премиера Бенямин Нетаняху с американския президент Доналд Тръмп, насрочена за 29 септември в Белия дом.

Призиви към Нетаняху и Тръмп

„Единственото, което може да спре това пропадане в бездната, е пълно и цялостно споразумение, което да прекрати войната и да върне всички заложници и войници у дома“, заяви Лишай Миран-Лави, съпруга на пленения в Газа Омри Миран.

В обръщение към Тръмп тя настоя:

„Използвайте влиянието си върху премиера Нетаняху. Продължаването на тази война само излага Омри и останалите заложници на още по-голяма опасност.“

Подобен апел отправи и Ронен Охел, чийто брат Алон е сред заложниците:

„Никакви писма, никакви декларации, никакво отлагане. Сега има възможност, има момент, в който можете да изберете да бъдете лидер.“

Войната и политическите напрежения

На 26 септември, в реч пред Общото събрание на ООН, Нетаняху подчерта, че Израел ще „довърши започнатото срещу Хамас“, докато Тръмп заяви на 25 септември:

„Изглежда, че имаме сделка за Газа. Мисля, че това ще бъде сделка, която ще върне заложниците и ще сложи край на войната.“

Но крайнодесните съюзници в управляващата коалиция на Нетаняху, включително министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир, заплашиха с разрив, ако се постигне компромис:

„Г-н Премиер, нямате мандат да приключите войната без пълното унищожение на Хамас“, написа Бен Гвир в X.

Ескалация в Газа

Според местната агенция за гражданска отбрана (под властта на Хамас), на 27 септември при израелски удари са загинали най-малко 92 души, от които 45 – в град Газа.

Войната започна след нападението на Хамас през октомври 2023 г. и остава ключов тест за издръжливостта на израелското общество и стабилността на коалицията на Нетаняху.