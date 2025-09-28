Хиляди израелци поискаха споразумение за край на войната в Газа преди срещата Нетаняху–Тръмп

Хиляди израелци се събраха на 27 септември в Тел Авив, настоявайки за незабавно прекратяване на войната в Газа и връщане на всички заложници. Протестът се проведе на „Площада на заложниците“, където демонстрантите разпънаха транспарант с надпис „Всички заложници – върнете ги у дома сега“, предаде АФП.
Събитието се случва два дни преди срещата на премиера Бенямин Нетаняху с американския президент Доналд Тръмп, насрочена за 29 септември в Белия дом.
Призиви към Нетаняху и Тръмп
В обръщение към Тръмп тя настоя:
Подобен апел отправи и Ронен Охел, чийто брат Алон е сред заложниците:
Войната и политическите напрежения
На 26 септември, в реч пред Общото събрание на ООН, Нетаняху подчерта, че Израел ще „довърши започнатото срещу Хамас“, докато Тръмп заяви на 25 септември:
Но крайнодесните съюзници в управляващата коалиция на Нетаняху, включително министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир, заплашиха с разрив, ако се постигне компромис:
Ескалация в Газа
Според местната агенция за гражданска отбрана (под властта на Хамас), на 27 септември при израелски удари са загинали най-малко 92 души, от които 45 – в град Газа.
Войната започна след нападението на Хамас през октомври 2023 г. и остава ключов тест за издръжливостта на израелското общество и стабилността на коалицията на Нетаняху.
