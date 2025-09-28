Индия обвини Пакистан в подкрепа на тероризма и предупреди за глобални последици

Индия призова международната общност да не си затваря очите за подкрепата на Пакистан за тероризма, докато Исламабад укрепва отношенията си с американския президент Доналд Тръмп, съобщи АФП.

В изказване пред Общото събрание на ООН индийският външен министър Субраманям Джайшанкар настоя за „много по-дълбоко глобално сътрудничество“ в борбата с тероризма.

„Индия се изправя пред това предизвикателство още от независимостта си, като съсед, който е епицентър на световния тероризъм. От десетилетия насам основни международни терористични атаки могат да бъдат проследени до тази една страна“, заяви той, без да спомене Пакистан по име.

Министърът подчерта още:

„Онези, които толерират държави, спонсориращи тероризъм, ще открият, че това ще се върне, за да ги нарани.“

Ескалация след атаки в Кашмир

През май Индия нанесе удари по военни обекти в Пакистан, след като предполагаеми ислямистки бойци извършиха масово убийство на туристи – предимно индуси – в разделения регион Кашмир.

Пакистан отрече отговорност. В изказване на 26 септември в ООН пакистанският премиер Шехбаз Шариф обвини Индия във „високомерие“ и заяви, че Делхи е получил „кървав отговор“ от контраатаки.

Ролята на САЩ и Доналд Тръмп

Преди срещата в Ню Йорк Шариф посети Вашингтон заедно с военния ръководител на Пакистан, където се срещна с президента Доналд Тръмп. Американският лидер изрази надежда да посредничи между Индия и Пакистан.

Индийският премиер Нарендра Моди отхвърли външна намеса по Кашмир и омаловажи ролята на Тръмп за примирието през май.

Икономически напрежения

Междувременно Тръмп увеличи митата върху индийски стоки, мотивирайки се с покупките на петрол от санкционирана Русия.

В речта си Джайшанкар подчерта, че Индия трябва да намали „прекомерната зависимост от един пазар“: