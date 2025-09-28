НА ЖИВО
          Индия обвини Пакистан в подкрепа на тероризма и предупреди за глобални последици

          Снимка: ThinkStock/Getty Images
          Индия призова международната общност да не си затваря очите за подкрепата на Пакистан за тероризма, докато Исламабад укрепва отношенията си с американския президент Доналд Тръмп, съобщи АФП.

          В изказване пред Общото събрание на ООН индийският външен министър Субраманям Джайшанкар настоя за „много по-дълбоко глобално сътрудничество“ в борбата с тероризма.

          „Индия се изправя пред това предизвикателство още от независимостта си, като съсед, който е епицентър на световния тероризъм. От десетилетия насам основни международни терористични атаки могат да бъдат проследени до тази една страна“, заяви той, без да спомене Пакистан по име.

          Министърът подчерта още:

          „Онези, които толерират държави, спонсориращи тероризъм, ще открият, че това ще се върне, за да ги нарани.“

          Ескалация след атаки в Кашмир

          През май Индия нанесе удари по военни обекти в Пакистан, след като предполагаеми ислямистки бойци извършиха масово убийство на туристи – предимно индуси – в разделения регион Кашмир.

          Пакистан отрече отговорност. В изказване на 26 септември в ООН пакистанският премиер Шехбаз Шариф обвини Индия във „високомерие“ и заяви, че Делхи е получил „кървав отговор“ от контраатаки.

          Ролята на САЩ и Доналд Тръмп

          Преди срещата в Ню Йорк Шариф посети Вашингтон заедно с военния ръководител на Пакистан, където се срещна с президента Доналд Тръмп. Американският лидер изрази надежда да посредничи между Индия и Пакистан.

          • Индийският премиер Нарендра Моди отхвърли външна намеса по Кашмир и омаловажи ролята на Тръмп за примирието през май.
          • Пакистан, напротив, похвали Тръмп и дори заяви, че той заслужава Нобелова награда за мир, стремейки се да възстанови връзките си със САЩ след напрежението от войната в Афганистан.

          Икономически напрежения

          Междувременно Тръмп увеличи митата върху индийски стоки, мотивирайки се с покупките на петрол от санкционирана Русия.

          В речта си Джайшанкар подчерта, че Индия трябва да намали „прекомерната зависимост от един пазар“:

          „В момента сме свидетели на нестабилност при митата и несигурен достъп до пазари. В резултат на това диверсификацията се превръща в необходимост.“

