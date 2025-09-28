Индия обвини Пакистан в подкрепа на тероризма и предупреди за глобални последици

Индия призова международната общност да не си затваря очите за подкрепата на Пакистан за тероризма, докато Исламабад укрепва отношенията си с американския президент Доналд Тръмп, съобщи АФП.
В изказване пред Общото събрание на ООН индийският външен министър Субраманям Джайшанкар настоя за „много по-дълбоко глобално сътрудничество“ в борбата с тероризма.
Министърът подчерта още:
Ескалация след атаки в Кашмир
През май Индия нанесе удари по военни обекти в Пакистан, след като предполагаеми ислямистки бойци извършиха масово убийство на туристи – предимно индуси – в разделения регион Кашмир.
Пакистан отрече отговорност. В изказване на 26 септември в ООН пакистанският премиер Шехбаз Шариф обвини Индия във „високомерие“ и заяви, че Делхи е получил „кървав отговор“ от контраатаки.
Ролята на САЩ и Доналд Тръмп
Преди срещата в Ню Йорк Шариф посети Вашингтон заедно с военния ръководител на Пакистан, където се срещна с президента Доналд Тръмп. Американският лидер изрази надежда да посредничи между Индия и Пакистан.
Индийският премиер Нарендра Моди отхвърли външна намеса по Кашмир и омаловажи ролята на Тръмп за примирието през май.
Пакистан, напротив, похвали Тръмп и дори заяви, че той заслужава Нобелова награда за мир, стремейки се да възстанови връзките си със САЩ след напрежението от войната в Афганистан.
Икономически напрежения
Междувременно Тръмп увеличи митата върху индийски стоки, мотивирайки се с покупките на петрол от санкционирана Русия.
В речта си Джайшанкар подчерта, че Индия трябва да намали „прекомерната зависимост от един пазар“:
