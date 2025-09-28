Лавров в ООН: Русия „няма намерение“ да напада Европа, но заплаши с решителен отговор при агресия

Руският външен министър Сергей Лавров заяви пред Общото събрание на ООН, че Москва „никога не е имала и няма намерения“ да напада европейски държави. Въпреки това той подчерта, че „всяка агресия срещу моята страна ще получи решителен отговор“, съобщи „Киев индепендънт“.

Фон на напрежението

Изказването идва на фона на инциденти в натовското въздушно пространство. Полша съобщи за свалени дронове, а Естония – за навлизане на руски изтребители, останали в нейното небе цели 12 минути.

Москва отрече обвиненията: според Кремъл дроновете не били насочени към Полша, а отклонението им било причинено от украински сигнали за заглушаване. Нарушението над Естония бе определено като „неоснователно обвинение“. Въпреки това европейски представители видяха в тези инциденти преднамерени провокации, целящи да тестват реакцията на НАТО.

Лавров: Русия е „отворена за диалог“

„Русия беше и остава отворена за преговори за отстраняване на коренните причини за конфликта още от самото начало. Ние многократно сме предлагали да се постигнат правно обвързващи гаранции за сигурност“, заяви Лавров, обвинявайки Киев и западните му съюзници, че блокират диалога.

Руският министър също така обвини НАТО в стремеж да „военно обкръжи цяла Евразия“ и предупреди, че Алиансът и ЕС „не трябва да имат съмнения“ относно готовността на Москва да отговори с военни средства, ако се почувства застрашена.

САЩ и Украйна

Паралелно с руските предупреждения, текущият президент на САЩ Доналд Тръмп направи значителна промяна в тона спрямо Украйна. След среща с Володимир Зеленски в Ню Йорк той заяви, че вярва, че Киев може да си върне всички територии, загубени от Русия – позиция, която се различава от предишни негови изказвания за възможни териториални компромиси.

Зеленски описа разговорите си с Тръмп като „добри“ и изрази надежда, че САЩ ще продължат подкрепата си за Украйна.