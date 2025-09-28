НА ЖИВО
          Над 2000 пощенски гласа вече получени за изборите в Молдова

          Снимка: БГНЕС
          Централната избирателна комисия на Молдова (ЦИК) съобщи, че е получила 2 055 плика с бюлетини за парламентарните избори на 28 септември 2025 г., предаде „Молдпрес“.

          Къде са изпратени най-много бюлетини

          • Вашингтон – 1 162
          • Отава – 555
          • Стокхолм – 286
          • Токио – 52

          Срокът за получаване на пликовете изтече на 26 септември в 18:00 ч. според местното време на съответната държава. Получените пликове се съхраняват в запечатани урни и ще бъдат отворени едва след затварянето на всички секции в чужбина.

          Регистрация и възможности за гласуване

          Общо 2 593 граждани са се регистрирали за гласуване по пощата чрез електронната платформа на ЦИК, от които 2 472 заявления са били одобрени. Тези, които не са изпратили пликовете навреме, са били уведомени по имейл и могат да гласуват лично в изборния ден във всяка секция в чужбина.

          Държавите, в които се прилага гласуването по пощата

          САЩ, Канада, Швеция, Финландия, Исландия, Норвегия, Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия.

          25 КОМЕНТАРА

          2. Vanesa Stoyanova Ivanova изобщо новини не гледам и не слушам не отразяват и друга гледна точка не е демократично още си карат по комунистически

          4. Това не е САЩ! Пощите ще се окажат гласове за Русия! После кой ще проверява дали има по два гласа- един по пощата и един в урната!? А и да проверява!
            У нас провериха резултатите само в само 2000 комисии и във всичките се видя манипулация на вота! А в останалите!? И какво от това- НС е лигитимното и кабинета Желязков/ Пеефффски управлява!

          5. Избори и Ес Ес!
            Нема Такова Животно!.
            Санду даже не е Молдованка,
            а Румънска чифутка!

              • Надя Илиева Къде се сблъскахте с руското робство?! Аз често се блъскам в търговските обекти с едни субекти много невъзпитани, блъскат се, отгоре ти ще минат да те изпреварят /едри, мазни, тъмнички/, кълнат, ама не ми звучи руска реч. На рафтовете търся продукти произведени в Русия, ама на етикета – произведено в ЕС, или Турция, Македония. На,, плажуване“, там вече е друга работа.- жени полумити/с грим/ухаят на джибри. Около тях крещат деца. На където и да се обърна руска реч, ама завалена.. А, руска окупация.. Да, ама Не! То било украинки с деца на море.. Така, че скъла сънародничке, къде виждате три синджири роби на руското робство. И да знаете думата „робство“ не е демократично да се използва. Следващият път я заменете с „присъствие“.

              • Надя Илиева ти от усогорск се скрий в някоя миша дупка, щото аман от руски подлоги!!!!

              • Desislava Androva, тези по морето са от „подложеното на геноцид рускоезично население на Украйна, в помощ на което Путин започна тази СВО“. Трябва да ги харесвате.

              • Христо Симеонов Грешно сте разчел! Въобще не харесвам гости, които си мислят, че всичко им е позволено и то безплатно.

              • Desislava Androva, хубаво, но те са оправданието на Путин за започването на тази така наречена СВО.

            • Vanesa Stoyanova Ivanova Така си е??? Рашките Превзеха Вулгария с Щатски Войски…
              и Евро Амбулантни Търгащи!
              И ся саде Прибират Парсата на Запад!?!

            • Vanesa Stoyanova Ivanova 🤔🤣Въй, каква драма изживявате! Простотията предизвиква газове и страдание 😰🤣🤣🤣🤣! 😎Споко, с ускорени темпове и безапелационно им натрисат еврогейското робство!

