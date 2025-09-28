Над 2000 пощенски гласа вече получени за изборите в Молдова

Централната избирателна комисия на Молдова (ЦИК) съобщи, че е получила 2 055 плика с бюлетини за парламентарните избори на 28 септември 2025 г., предаде „Молдпрес“.

Къде са изпратени най-много бюлетини

Вашингтон – 1 162

– 1 162 Отава – 555

– 555 Стокхолм – 286

– 286 Токио – 52

Срокът за получаване на пликовете изтече на 26 септември в 18:00 ч. според местното време на съответната държава. Получените пликове се съхраняват в запечатани урни и ще бъдат отворени едва след затварянето на всички секции в чужбина.

Регистрация и възможности за гласуване

Общо 2 593 граждани са се регистрирали за гласуване по пощата чрез електронната платформа на ЦИК, от които 2 472 заявления са били одобрени. Тези, които не са изпратили пликовете навреме, са били уведомени по имейл и могат да гласуват лично в изборния ден във всяка секция в чужбина.

Държавите, в които се прилага гласуването по пощата

САЩ, Канада, Швеция, Финландия, Исландия, Норвегия, Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия.