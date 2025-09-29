138 пожара са потушени за денонощие

Общо 138 пожара са били овладени в страната през последните 24 часа, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Добрата новина е, че при инцидентите няма пострадали хора.

- Реклама -

Общо пожарникарите са реагирали на 165 сигнала за произшествия.

Пожари с щети

С преки материални загуби са възникнали 14 пожара, от които:

5 в жилищни сгради,

2 в спомагателни, временни или паянтови постройки,

4 в транспортни средства,

останалите – в други обекти.

Пожари без щети

Други 124 пожара са минали без материални загуби. Сред тях:

69 в сухи треви, горска постеля и храсти,

5 в стърнища,

43 в отпадъци,

останалите – в различни обекти.

Спасителни и помощни операции

Освен пожарите, огнеборците са извършили и 22 спасителни дейности и помощни операции:

6 при катастрофи с транспортни средства,

13 за техническа помощ (спасяване на животни, отстраняване на опасни предмети, съдействие на граждани и институции),

3 за оказване на помощ на пострадали хора.

Възможни заглавия: