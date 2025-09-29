НА ЖИВО
          138 пожара са потушени за денонощие

          Снимка: БГНЕС АРХИВ
          Общо 138 пожара са били овладени в страната през последните 24 часа, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Добрата новина е, че при инцидентите няма пострадали хора.

          Общо пожарникарите са реагирали на 165 сигнала за произшествия.

          Пожари с щети

          С преки материални загуби са възникнали 14 пожара, от които:

          • 5 в жилищни сгради,
          • 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки,
          • 4 в транспортни средства,
          • останалите – в други обекти.

          Пожари без щети

          Други 124 пожара са минали без материални загуби. Сред тях:

          • 69 в сухи треви, горска постеля и храсти,
          • 5 в стърнища,
          • 43 в отпадъци,
          • останалите – в различни обекти.

          Спасителни и помощни операции

          Освен пожарите, огнеборците са извършили и 22 спасителни дейности и помощни операции:

          • 6 при катастрофи с транспортни средства,
          • 13 за техническа помощ (спасяване на животни, отстраняване на опасни предмети, съдействие на граждани и институции),
          • 3 за оказване на помощ на пострадали хора.

