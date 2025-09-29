138 пожара са потушени за денонощие

Общо 138 пожара са били овладени в страната през последните 24 часа, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Добрата новина е, че при инцидентите няма пострадали хора.
Общо пожарникарите са реагирали на 165 сигнала за произшествия.
Пожари с щети
С преки материални загуби са възникнали 14 пожара, от които:
- 5 в жилищни сгради,
- 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки,
- 4 в транспортни средства,
- останалите – в други обекти.
Пожари без щети
Други 124 пожара са минали без материални загуби. Сред тях:
- 69 в сухи треви, горска постеля и храсти,
- 5 в стърнища,
- 43 в отпадъци,
- останалите – в различни обекти.
Спасителни и помощни операции
Освен пожарите, огнеборците са извършили и 22 спасителни дейности и помощни операции:
- 6 при катастрофи с транспортни средства,
- 13 за техническа помощ (спасяване на животни, отстраняване на опасни предмети, съдействие на граждани и институции),
- 3 за оказване на помощ на пострадали хора.
