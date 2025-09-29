24-годишен загина при тежка катастрофа на Околовръстното в София (ВИДЕО)

Тежък пътен инцидент отне живота на млад мъж в столицата. 24-годишен шофьор загина, след като автомобилът му се удари в метален стълб на Околовръстния път, в района на отбивката за бул. „България“.
Катастрофата е станала около 1:00 часа след полунощ. По първоначални данни, водачът е загубил контрол над автомобила, който се блъснал в стълба. Ударът е бил фатален и мъжът е починал на място.
На инцидента реагираха екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната.
Причините за катастрофата се изясняват.
Много са ми интересни карат коли за по 200-300 хиляди и не могат да отделят 100-200 евро да идат да карат на някоя писта ама там си проличава какви Карачи са кръгли нули
Карал е на режим „спорт“ и му се е замъглил предния прозорец