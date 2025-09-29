НА ЖИВО
          24-годишен загина при тежка катастрофа на Околовръстното в София (ВИДЕО)

          Тежък пътен инцидент отне живота на млад мъж в столицата. 24-годишен шофьор загина, след като автомобилът му се удари в метален стълб на Околовръстния път, в района на отбивката за бул. „България“.

          Катастрофата е станала около 1:00 часа след полунощ. По първоначални данни, водачът е загубил контрол над автомобила, който се блъснал в стълба. Ударът е бил фатален и мъжът е починал на място.

          На инцидента реагираха екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната.

          Причините за катастрофата се изясняват.

