          73-годишен не спря на пешеходна пътека – 47-годишна жена се бори за живота си

          Пешеходка е с опасност за живота след пътен инцидент в Търговище. Пострадалата, жена на 47 години, е настанена за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в града, съобщават от Областната дирекция на МВР – Търговище.

          Инцидентът е станал в събота, около 12:10 ч., на бул. „Митрополит Андрей“. 73-годишен правоспособен водач, движещ се по булеварда, не е пропуснал пресичаща отдясно наляво жена на пешеходна пътека и я е блъснал с предната част на автомобила си.

          Шофьорът е жител на търговищкото село Черковна и е управлявал личния си автомобил – „Мерцедес С 200“.

          Пострадалата е с фрактура на раменна кост, черепна травма и хематом, като по информация на медиците животът ѝ е в опасност.

          На водача са взети проби за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

          От началото на годината това е поредният случай на тежък инцидент с пешеходец в Търговище. През март 18-годишна млада жена също пострада тежко и бе с опасност за живота.

          - Реклама -

          4 КОМЕНТАРА

          1. Пешеходните пътеки са за безопасност и шофьорите трябва задължително да спират на тях.Освен това трябва да се определи горна възрастова граница за шофиране както има долна.Това не в дискриминация,а чисто физиологичен проблем с реакциите след определена възраст.

          2. Знаете ли колко пешеходци все още пресичайки на пешеходна пътека витаят в облаците преди да са стъпили на пътеката.
            Знаят го всички шофьори шофирайки в градски условия.
            Не се оглеждат преди пресичане,със суичъри и говорейки пи телефона тръгвайки като явни самоубийци.

          3. Защото и пешеходците пресичат като сомнамбули без да поглеждат. Не оправдавам шофьора, но всеки трябва да внимава на улицата.

            • Delyana Iv не е вярно.Пешеходните пътеки са за безопасност и шофьорите трябва задължително да спират на тях.Освен това трябва да се определи горна възрастова граница за шофиране както има долна.Това не в дискриминация,а чисто физиологичен проблем с реакциите след определена възраст.

