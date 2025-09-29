73-годишен не спря на пешеходна пътека – 47-годишна жена се бори за живота си

Пешеходка е с опасност за живота след пътен инцидент в Търговище. Пострадалата, жена на 47 години, е настанена за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в града, съобщават от Областната дирекция на МВР – Търговище.

Инцидентът е станал в събота, около 12:10 ч., на бул. „Митрополит Андрей“. 73-годишен правоспособен водач, движещ се по булеварда, не е пропуснал пресичаща отдясно наляво жена на пешеходна пътека и я е блъснал с предната част на автомобила си.

Шофьорът е жител на търговищкото село Черковна и е управлявал личния си автомобил – „Мерцедес С 200“.

Пострадалата е с фрактура на раменна кост, черепна травма и хематом, като по информация на медиците животът ѝ е в опасност.

На водача са взети проби за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

От началото на годината това е поредният случай на тежък инцидент с пешеходец в Търговище. През март 18-годишна млада жена също пострада тежко и бе с опасност за живота.