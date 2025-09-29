НА ЖИВО
          „Агрион“ гарантира сигурност и доверие в прехода към еврото

          България се подготвя за въвеждането на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г. „Агрион“ остава доверен партньор и в този преход.

          От 1 август 2025 г. всички цени на стоки и услуги се обявяват както в лева, така и в евро по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева. Така всяка оферта на „Агрион“ вече е в двете валути. Например, ако цената е 2000 лв./дка, в евро тя е приблизително 1022 евро/дка. Важно е да се подчертае, че сделките ще се извършват в лева до официалното въвеждане на еврото, а цената в евро служи единствено за ориентир.

          Рискове от измами

          Преходът крие и опасности от злоупотреби. Особено уязвими са собствениците на земя в малки населени места или възрастни хора. Фалшиви брокери често манипулират валутния курс, като обявяват занижени или завишени стойности, за да прикрият реалната цена на земята. В други случаи предлагат оферти само в евро, за да създадат объркване. Измамници могат да предложат „спешни“ сделки с нереалистични условия, които често водят до финансови загуби или неизгодни договори.

          Съветите на експертите

          За да се предпазите, експертите препоръчват:

          • сравнявайте цените в лева и евро спрямо официалния курс;
          • настоявайте за пълна прозрачност относно всички допълнителни разходи;
          • избягвайте устни договорки и сделки „на бързо“;
          • работете само с доказани компании и се пазете от „много изгодни“ оферти.

          Доверете се на „Агрион“

          „Агрион“ е лидер в сектора на земеделската земя с над 15 години опит, прозрачна история и екип от професионалисти. Компанията гарантира справедливи цени, защита от измами и пълна професионална подкрепа.

          За безплатна консултация можете да се обадите на 0800 111 66 или да посетите сайта www.agrion.bg.

          Телевизия „Евроком“ е медиен партньор.

