          Антоанета Раднева: Разказваме история за изгубената любов

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Разказваме история за изгубената любов“

          Това каза Антоанета Раднева, която заедно с Алек Аведисян, гостува в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Тя обясни, че именно тази история ще прозвучи утре вечер в Зала България от 19:00 часа в рамките на концерта „Пътищата на любовта“.

          Аведисян обясни, че живее от години в Австрия и именно там работи. В рамките на предаването бяха пуснати и техни изпълнения.

          Раднева и Аведисян разказаха, че в утрешния ден зрителите ще могат да чуят техни дуети. Сред тях ще са изпълнения на Дон Кихот и Дулсинея и други.

