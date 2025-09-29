Антоанета Раднева: Разказваме история за изгубената любов

„Разказваме история за изгубената любов“

Това каза Антоанета Раднева, която заедно с Алек Аведисян, гостува в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Тя обясни, че именно тази история ще прозвучи утре вечер в Зала България от 19:00 часа в рамките на концерта „Пътищата на любовта“.

Аведисян обясни, че живее от години в Австрия и именно там работи. В рамките на предаването бяха пуснати и техни изпълнения.

Раднева и Аведисян разказаха, че в утрешния ден зрителите ще могат да чуят техни дуети. Сред тях ще са изпълнения на Дон Кихот и Дулсинея и други.