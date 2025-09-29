НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          България – новата астрономическа сцена на Европа: Картата на тъмното небе разкрива небесни съкровища

          Златина Петкова
          Мария Банева вдъхновява с възторжен разказ за нощното небе над Русалка, Странджа, Сакар и морския хоризонт.

          България става все по-привлекателна не само за любителите на планините и морето, но и за хората, влюбени в Космоса. Благодарение на усилията на астрономически ентусиасти, вече съществува специална карта на страната, която показва кои райони разполагат с най-тъмно и чисто небе – идеално за наблюдение на звездни явления.

          По данни на Министерството на туризма, именно разнообразният релеф и множеството отдалечени от населени места райони у нас създават идеални условия за астрономически туризъм. Това е нов вид преживяване, което съчетава науката с мистиката на природата и романтиката на нощното небе.

          Знаковата културна фигура Мария Банева се включи в темата с емоционален коментар. В него тя описва с поетичен плам как различни кътчета на България разкриват своето вълшебство след залез.

          Над Странджа и Сакар небето е чисто и тъмно, а над Маджарово и Крумовград Млечният път се вижда в пълния си блясък, като „огромна река“, както го нарича тя.

          Но истинският ѝ възторг е запазен за любимия ѝ ВС „Русалка“, където по думите ѝ  вечерното небе променя своята украса всеки ден. „Цветовете на въздуха, на кротките или бурни вълни, на изгрева и залеза, и тяхното отражение не само в морето, а и върху други материи – пясък, скали, дървета…“, пише тя.

          А Луната, с нейното спокойно движение, създава в пълнолуние „пътека, която спира дъха и омагьосва погледа, носи отражение точно към звездите“.

          Нощното небе над Шабла, Дуранкулак и източните брегове на Черно море предлага една от най-завладяващите гледки в България. Все повече хора търсят възможност не просто да избягат от града, но и да се докоснат до величието на Вселената – с невъоръжено око.

          Астрономическият туризъм у нас е в зародиш, но вече се говори за създаване на обособени „тъмни паркове“, където любителите на звездите могат спокойно да наблюдават метеорни рои, съзвездия и редки космически явления, далеч от светлинното замърсяване на градовете.

          България има всички дадености да стане притегателен център за „ловците на звезди“ от цяла Европа – нужни са само популяризация и подходяща инфраструктура.

