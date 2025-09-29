България посреща волейболните си герои със специална церемония на „Александър Невски“

По повод историческото сребро от Световното първенство във Филипините, Българската федерация по волейбол и Столична община организират тържествено посрещане на националния отбор. Събитието ще се състои на площад „Св. Александър Невски“ днес следобед.

Между 17:00 и 18:00 ч. на екраните на площада ще се прожектират кадри от мачовете на България на Мондиала, съчетани с музикална програма с участието на Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

Около 17:30 ч. ще започне парад с открит автобус, който ще тръгне от площад „Независимост“ и ще завърши на „Александър Невски“.

Церемонията по официалното посрещане стартира около 18:00 ч. и ще бъде водена от Найден Тодоров и Атанас Стоянов. Играчите ще отправят кратки думи към феновете, а финалът ще бъде отбелязан със селфи на отбора и изпълнение на „We Are The Champions“.

Зоната около площада ще бъде със свободен достъп през целия ден, без КПП-та, но със засилено полицейско присъствие. Забранено е внасянето на пиротехника, стъклени бутилки, знамена с твърди дръжки, както и използването на дронове без специално разрешение.

Световните вицешампиони ще кацнат по-рано днес – след 10:15 ч. с правителствения ВИП полет от Истанбул. Министърът на младежта и спорта Иван Пешев лично пътува за Турция, за да ги прибере.

България загуби само един мач на първенството – финала срещу Италия (1:3). С победи над Германия, Словения, Чили, Португалия, САЩ и Чехия, новите герои на нацията вдъхновиха феновете и върнаха духа на българския волейбол.

Алекс Николов стана реализатор №1 на турнира със 173 точки, редом до легендата Димитър Златанов от 1970 г. Алекс Грозданов заслужи наградата за най-добър блокировач, а двамата попаднаха в идеалния отбор на първенството.

За сребърните си медали националите ще получат премия от 500 000 долара от международната федерация, докато шампионът Италия прибира 1 милион долара.