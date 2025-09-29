НА ЖИВО
          България тръпне в очакване: Националите по волейбол се прибират със среброто

          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          България е в еуфория и с нетърпение очаква завръщането на своите герои от националния отбор по волейбол. След невероятен поход на Световното първенство във Филипините „лъвовете“ донесоха у нас сребърните отличия, след като във финала отстъпиха с 1:3 гейма на действащия световен шампион Италия.

          Историческият финал беше излъчен в неделя от БНТ и Max Sport 2 благодарение на А1 България, която предостави правата за излъчване безвъзмездно, за да може цялата нация да сподели гордостта от представянето на отбора.

          Тържествено посрещане в София

          Във вторник националите се завръщат у дома. Столичната община и Българската федерация по волейбол организират официална церемония на площад „Св. Александър Невски“, която ще започне в 17:30 часа. Феновете ще могат лично да приветстват отбора, който след 55 години повтори най-доброто постижение в историята на българския волейбол – сребро от Мондиал.

          „Вие обединихте нацията, дадохте ни повод да мечтаем и ни накарахте да се гордеем, че сме българи“ – гласят посланията на феновете в социалните мрежи, които се готвят да изпратят на триумфално посрещане националите.

