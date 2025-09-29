НА ЖИВО
          Българският национален отбор по волейбол се завръща със сребро от Световното първенство

          Снимка: bntnews.bg
          Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще замине рано сутринта за Истанбул с правителствения самолет, за да прибере националния отбор по волейбол на България.

          Тимът ни се завръща у дома след историческо представяне на Световното първенство във Филипините, където завоюва сребърните медали и се класира на второ място в света.

          „Националният ни отбор по волейбол записа едно от най-големите постижения в историята на българския спорт и ще бъде приветстван като истински шампион при завръщането си у дома," заявиха от спортното министерство.

          Българските национали се очакват на родна земя след 10:15 ч. на правителствения ВИП.

