Българският национален отбор по волейбол се завръща със сребро от Световното първенство

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще замине рано сутринта за Истанбул с правителствения самолет, за да прибере националния отбор по волейбол на България.
Тимът ни се завръща у дома след историческо представяне на Световното първенство във Филипините, където завоюва сребърните медали и се класира на второ място в света.
Българските национали се очакват на родна земя след 10:15 ч. на правителствения ВИП.
