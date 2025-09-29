Белият дом публикува 20-точков план за Газа с временно международно управление

Белият дом представи план от 20 точки за уреждане на конфликта в Газа, който предвижда временно външно управление с международно участие под ръководството на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Документът изрично подчертава, че няма да има принудително разселване на жителите на палестинския анклав:
Предложенията не предвиждат анексиране или окупация от Израел, но призовават за разполагане на международни стабилизационни сили:
Вашингтон уточнява, че планът изключва всякаква роля на Хамас или други групировки в бъдещото управление на анклава.
Планът бе огласен по време на срещата на Тръмп с израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон, след като миналата седмица американският лидер го представи и на арабските държавни глави в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Засега обаче няма признаци, че Нетаняху е приел предложението.
