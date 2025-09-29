НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Начало Свят Политика

          Белият дом публикува 20-точков план за Газа с временно международно управление

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Белият дом представи план от 20 точки за уреждане на конфликта в Газа, който предвижда временно външно управление с международно участие под ръководството на президента на САЩ Доналд Тръмп.

          Документът изрично подчертава, че няма да има принудително разселване на жителите на палестинския анклав:

          „Никой няма да бъде принуден да напусне Газа, а тези, които желаят да напуснат, ще могат да го направят и да се върнат свободно. Ще насърчаваме хората да останат и ще им предлагаме възможността да изградят по-добра Газа,“ се казва в плана.

          Предложенията не предвиждат анексиране или окупация от Израел, но призовават за разполагане на международни стабилизационни сили:

          „Израел няма да окупира или анексира Газа. Съединените щати ще работят с арабски и международни партньори за създаване на временни международни стабилизационни сили и незабавното им разполагане в Газа,“ гласи текстът.

          Вашингтон уточнява, че планът изключва всякаква роля на Хамас или други групировки в бъдещото управление на анклава.

          Планът бе огласен по време на срещата на Тръмп с израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон, след като миналата седмица американският лидер го представи и на арабските държавни глави в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

          Засега обаче няма признаци, че Нетаняху е приел предложението.

