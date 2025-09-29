Бенатова: Хубаво е да видим, че България има и други синове, не само прокурорски

Журналистката Миролюба Бенатова коментира във „Фейсбук“ големия успех на националния отбор по волейбол, който завоюва сребърните медали на Световното първенство във Филипините.

Тя започна с цитат, направен от водещия Виктор Николаев по NOVA:

„Хубаво е да видим, че в България има и други синове, не само прокурорски.“



Бенатова отбеляза, че е впечатлена не само от волейболистите, но и от техните родители:

„Аз видях и страхотни родители – спортисти.“

Журналистката подчертава, че зад големия успех на националите стоят и момчета, които не идват от спортни фамилии или от столицата. Особено внимание тя обърна на Антов от Горни Лом, който се включи в играта след смяна и впечатли с представянето си.

„От вчера ми се иска да науча повече за Антов от Горни Лом, който влезе в играта след смяна и успя да се изяви. Сигурно сред момчетата в отбора има и такива без спортни семейства – Антов не е такъв случай, но пък не е и от София. Нека научим, ако има такива – и за тях.“

В края на поста си Бенатова поздрави волейболните национали за постижението:

„Поздравления за успеха!“

Сребърните медали от Манила са вторите в историята на българския мъжки волейбол след 1970 г., когато тимът ни остана вицешампион на планетата.