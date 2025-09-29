Бенатова: Хубаво е да видим, че България има и други синове, не само прокурорски

Журналистката Миролюба Бенатова коментира във „Фейсбук“ големия успех на националния отбор по волейбол, който завоюва сребърните медали на Световното първенство във Филипините.
Тя започна с цитат, направен от водещия Виктор Николаев по NOVA:
Бенатова отбеляза, че е впечатлена не само от волейболистите, но и от техните родители:
Журналистката подчертава, че зад големия успех на националите стоят и момчета, които не идват от спортни фамилии или от столицата. Особено внимание тя обърна на Антов от Горни Лом, който се включи в играта след смяна и впечатли с представянето си.
В края на поста си Бенатова поздрави волейболните национали за постижението:
Сребърните медали от Манила са вторите в историята на българския мъжки волейбол след 1970 г., когато тимът ни остана вицешампион на планетата.
Точно!
прокурорските синове учат в ЮЗУ, не в Калифорния. Правим разлики
Адмирации за Миролюба Бенатова! Браво!
Тъз е тъпа като ръб на кръгла маса.
Айлин Зюрабов От вашата уста звучи като комплимент.