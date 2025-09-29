НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Бенатова: Хубаво е да видим, че България има и други синове, не само прокурорски

          5
          242
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Сподели
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Журналистката Миролюба Бенатова коментира във „Фейсбук“ големия успех на националния отбор по волейбол, който завоюва сребърните медали на Световното първенство във Филипините.

          - Реклама -

          Тя започна с цитат, направен от водещия Виктор Николаев по NOVA:

          „Хубаво е да видим, че в България има и други синове, не само прокурорски.“

          Бенатова отбеляза, че е впечатлена не само от волейболистите, но и от техните родители:

          „Аз видях и страхотни родители – спортисти.“

          Журналистката подчертава, че зад големия успех на националите стоят и момчета, които не идват от спортни фамилии или от столицата. Особено внимание тя обърна на Антов от Горни Лом, който се включи в играта след смяна и впечатли с представянето си.

          „От вчера ми се иска да науча повече за Антов от Горни Лом, който влезе в играта след смяна и успя да се изяви. Сигурно сред момчетата в отбора има и такива без спортни семейства – Антов не е такъв случай, но пък не е и от София. Нека научим, ако има такива – и за тях.“

          В края на поста си Бенатова поздрави волейболните национали за постижението:

          „Поздравления за успеха!“

          Сребърните медали от Манила са вторите в историята на българския мъжки волейбол след 1970 г., когато тимът ни остана вицешампион на планетата.

          Журналистката Миролюба Бенатова коментира във „Фейсбук“ големия успех на националния отбор по волейбол, който завоюва сребърните медали на Световното първенство във Филипините.

          - Реклама -

          Тя започна с цитат, направен от водещия Виктор Николаев по NOVA:

          „Хубаво е да видим, че в България има и други синове, не само прокурорски.“

          Бенатова отбеляза, че е впечатлена не само от волейболистите, но и от техните родители:

          „Аз видях и страхотни родители – спортисти.“

          Журналистката подчертава, че зад големия успех на националите стоят и момчета, които не идват от спортни фамилии или от столицата. Особено внимание тя обърна на Антов от Горни Лом, който се включи в играта след смяна и впечатли с представянето си.

          „От вчера ми се иска да науча повече за Антов от Горни Лом, който влезе в играта след смяна и успя да се изяви. Сигурно сред момчетата в отбора има и такива без спортни семейства – Антов не е такъв случай, но пък не е и от София. Нека научим, ако има такива – и за тях.“

          В края на поста си Бенатова поздрави волейболните национали за постижението:

          „Поздравления за успеха!“

          Сребърните медали от Манила са вторите в историята на българския мъжки волейбол след 1970 г., когато тимът ни остана вицешампион на планетата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          СГС оправда прокурор Сулев, обвинен във връзка с делото срещу Петьо Еврото

          Антония Лазарова -
          Той бе обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължавано престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с
          Политика

          Гуцанов: Вместо да внасяме кадри от чужбина, да работим за връщането на българите

          Антония Лазарова -
          Над 1200 заявления за около десет дни са постъпили по проекта „Избирам България“, който цели да подпомогне връщането на сънародниците ни от
          Общество

          Христо Грозев спечели наградата „Журналист на годината“ 

          Камелия Григорова -
          Българският разследващ журналист Христо Грозев ще бъде отличен с престижната награда „Журналист на годината“ на фестивала „Награда Европа“ (PRIX EUROPA) за работата си по...

          5 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions