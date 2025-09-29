Берое пребори 9 от Добруджа

Берое победи Добруджа с 1:0 с гол от дузпа на Алберто Салидо в 56-ата минута.

Заралии „не изпуснаха питомното“ след попадението на Салидо, преди което Венцислав Керчев получи червен картон. „Жълто-зелените“ от Добрич приключиха мача дори с 9 души, след като Диого Мадалено бе изгонен за шпагат в краката на Алехандро Масого. Мадалено изкара едва около четвърт час на терена, а гостите имаха претенции към крайната мярка от главния съдия Денислав Сталев, но сигнал от ВАР не последва.

Старозагорци имат 13 точки от девет изиграни мача. Добруджа, в серия от шест поредни загуби, е със 7 т., като има и двубой повече от съперника си в зелено.

Първата по-опасна атака дойде в 7-ата минута. Тогава Хуанка Пинеда проби отляво и потърси пас към дузпата. Нене овладя в крайна сметка, но се засуети и бе затворен бързо. Добруджа отвърна с пряк свободен удар, изпълнен от Матеус Леони право в стената.

Капитанът Саломони се размина с гол на два пъти в 30-ата минута. Защитникът се извиси и стреля с глава, а Григоров спаси опита му. Топката отново се озова у Саломони, който този път стреля с крак, Григоров отново спаси, но не бе отсъден корнер за старозагорци.

Минута по-късно голмайсторът на Берое – Алберто Салидо, пробва късмета си от фал, Григоров обаче отново бе на мястото си и спаси ниския удар.

Берое поведе срещу Добруджа в 56-ата минута, въпреки че цели пет по-рано бе отсъдена дузпа. Новото попълнение Йесид Валбуена изпревари Венци Керчев и го загърби, преди защитникът да го събори в наказателното поле. Алберто Салидо отбеляза от 11-те метра за 1:0.

В същия момент се получи и друга дискусионна ситуация. Вратарят Григоров опита да подкопае точката за изпълнение на дузпа и бе грубо изблъскан от Нене. Изглеждаше, че съдията Денислав Сталев ще гледа тази ситуация пред монитора на ВАР за евентуален червен картон. Сталев обаче се върна след преглед на ситуацията между Керчев и Валбуена, като отмени втория жълт за бранителя и му даде директен червен картон.

Около 120 секунди по-късно Салидо можеше да направи „дубъл“. Той излезе сам срещу Григоров и пусна топката покрай вратаря, но в аут.

В 81-ата минута „жълто-зелените“ останаха и с 9 души. Диого Мадалено бе изгонен заради груб шпагат в центъра на терена в краката на Алехандро Масого.

Две минути след това Хуанка Пинеда можеше да направи резултата 2:0, ако негов изстрел от малък ъгъл бе влетял във вратата на Григоров.

Добруджа за кратко се зарадва в сетните минути – Димитър Пиргов прати топката във вратата на Артур Мота, но се намираше в положение на засада и голът му не бе признат моментално.