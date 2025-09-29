Безкрайната селекция на „канарчетата“ продължава – Лукас стана попълнение номер 18

Ботев Пловдив подсили халфовата си линия с Лукас Араухо де Оливейра. Дефанзивният полузащитник е попълнение №18 в лятната селекция на „канарчетата“.

Бразилецът е роден на 21 май 1999 година във Форталеза. Халфът има солиден опит в бразилските Серия А и Серия Б, включително и с екипа на гранда Гремио.

За последно Лукас Араухо бе част от Портимонензе в португалската Лига 2.