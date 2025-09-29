НА ЖИВО
          Безкрайната селекция на „канарчетата“ продължава – Лукас стана попълнение номер 18

          За последно Араухо бе част от Портимонензе в португалската Лига 2

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Ботев Пловдив подсили халфовата си линия с Лукас Араухо де Оливейра. Дефанзивният полузащитник е попълнение №18 в лятната селекция на „канарчетата“.

          Бразилецът е роден на 21 май 1999 година във Форталеза. Халфът има солиден опит в бразилските Серия А и Серия Б, включително и с екипа на гранда Гремио.

          За последно Лукас Араухо бе част от Портимонензе в португалската Лига 2. 

